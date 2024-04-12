05:25 (мск), источник: Известия

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1115 см

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1115 см. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе районной администрации.

Источник: МЧС РФ

«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга 12 апреля в 00:00 (11 апреля, 22:00 мск. — Ред.) — 1103 см, в 02:00 (00:00 мск. — Ред.) — 1109 см, в 04:00 (02:00 мск. — Ред.) — 1115 см. Вода продолжает прибывать», — указывается в публикации в Telegram-канале.

В России с начала апреля наблюдается непростая ситуация с паводками в ряде регионов. На фоне прогнозов повышения уровня воды в реках 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. В городе создали пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

По информации властей Оренбургской области, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков. По последним данным Минздрава РФ, из-за последствий паводка в регионе в больницах находятся 14 человек, в том числе четверо детей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 11 апреля доложил президенту России Владимиру Путину, что обстановка в регионе достигла пика. По его словам, уровень воды в Урале поднимается, при этом в Орске ситуация стабилизировалась.

В тот же день в правительстве Оренбургской области сообщили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга снова превысил исторический рекорд, достигнув 10,92 м. До этого, в 1942 году, вода достигла отметки в 942 см.

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