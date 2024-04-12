06:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Уровень воды в курганском селе Каминское за ночь вырос на 140 см

Уровень воды в селе Каминском в Куртамышском округе Курганской области достиг 743 см. За ночь он повысился на 140 см, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

Источник: РИА "Новости"

«В селе проводится эвакуация. Земляки, покидайте свои дома с родственниками, документами, ценными вещами и домашними животными заранее», — написал он в Telegram.

Вчера, 11 апреля, Шумков призвал эвакуировать граждан, живущих у правого берега реки Тобол. Уровень воды в ней продолжает увеличиваться из-за сбросов с Каратомарского водохранилища в Казахстане. В Курганской области в потенциальную зону подтопления попадают 100 населенных пунктов.

Справка
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К 9 апреля 2024 года количество жилых домов в регионах России, подтопленных в результате паводка, увеличилось до 10 550, сообщили в оперативных службах. Также на территории 37 российских регионов в 226 населенных пунктах затоплено 19 139 приусадебных участков.

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