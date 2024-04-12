Уровень воды в курганском селе Каминское за ночь вырос на 140 см
Уровень воды в селе Каминском в Куртамышском округе Курганской области достиг 743 см. За ночь он повысился на 140 см, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
Уровень воды в селе Каминском в Куртамышском округе Курганской области достиг 743 см. За ночь он повысился на 140 см, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«В селе проводится эвакуация. Земляки, покидайте свои дома с родственниками, документами, ценными вещами и домашними животными заранее», — написал он в Telegram.
Вчера, 11 апреля, Шумков призвал эвакуировать граждан, живущих у правого берега реки Тобол. Уровень воды в ней продолжает увеличиваться из-за сбросов с Каратомарского водохранилища в Казахстане. В Курганской области в потенциальную зону подтопления попадают 100 населенных пунктов.