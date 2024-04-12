Ученые назвали место с самым чистым воздухом на Земле
Ученые получили вполне предсказуемый и объяснимый результат.
Ученые получили вполне предсказуемый и объяснимый результат.
Принято считать, что если где-то на Земле остался по-настоящему чистый воздух, искать его лучше в горах. Обычно там нет никаких производств, да и вообще мало человеческих поселений, а значит, нет антропогенных выбросов в атмосферу и пыли, а болезнетворные микроорганизмы не выживают из-за активного солнечного излучения и низкого давления. Однако, как выяснили австралийские ученые, за чистым воздухом нужно отправляться совсем в другое место.
Исследователи из Университета Монаш в Австралии назвали место с самым чистым воздухом на планете — оказалось, что это пространство над Южным океаном, который омывает Антарктиду. Выводы ученых отражены в статье, опубликованной в журнале Сlimate and Atmospheric Science.
Состояние атмосферы анализировали с помощью спутниковых наблюдений: оказалось, что кристальная чистота воздуха над океаном обусловлена не только тем, что в этой локации нет и следов какой-либо жизнедеятельности человека, но и активностью фитопланктона.
Еще одним фактором, который повлиял на качество воздуха, оказались облака — Южный океан считается самым облачным местом на планете, именно здесь чаще всего синоптики фиксируют дожди и снегопады. Как объясняют ученые, обильные ливни вымывают из воздуха любые загрязняющие частицы.
«Облачный покров над Антарктикой имеет особую ячеистую структуру. Каждая такая ячейка может производить в шесть раз больше дождя по сравнению с облаками в других частях света», — отмечается в статье.
После прохождения очередного холодного фронта воздух становится значительно чище — эффект такой же, как у одежды после сеанса в стиральной машине, проводят аналогию исследователи.
К такому же выводу в 2020 году пришла международная группа ученых, опубликовавшая результаты исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Тогда экологи заключили, что территория, окружающая Антарктиду, — самая чистая на Земле. И одной из главных причин назвали то обстоятельство, что людям сюда ни доплыть, ни долететь.