На какую глубину разрешено копать колодец на даче?
Чтобы вода была пригодной для питья, глубина колодца должна начинаться от двух метров.
Чтобы вода была пригодной для питья, глубина колодца должна начинаться от двух метров.
Без лицензии дачники имеют право копать на своих участках колодцы и скважины, глубина которых не превышает 5 метров. Еще одно условие — подземные воды должны извлекаться исключительно для собственных нужд в объеме не более 100 кубометров в сутки. Лицензия на право пользования недрами физлицам не нужна.
Владельцы садовых участков могут также подключиться к коллективному водопроводу при наличии в садовых и огородных некоммерческих товариществах (СНТ или ОНТ) водозаборной скважины, предназначенной для общего пользования.
Колодец, вырытый на глубину до 5 метров, пригоден только для получения технической воды. Для домашних животных и стирки подойдет глубина колодца от 10 метров, а для получения подходящей для употребления в пищу воды — от 15 метров.
Лицензию нужно получать, если из скважины добывается более 100 кубометров воды в сутки.
Вопросы лицензирования скважин, получения разрешения на строительство колодцев и осуществление добычи воды регулируются следующими законодательными актами:
• Закон «О недрах» № 27-ФЗ от 1995 г. с изменениями 2019 г.
• Постановление ВС РФ «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» № 3314−1 от 1992 г. с изменениями 2019 г.
• Инструкция по использованию недр Комитета геологии от 1994 г. № 583.
Для того, чтобы сделать лицензию необходимо подготовить большой пакет документов: устав, свидетельство о регистрации, документы на право пользования земельным участком, на котором расположена скважина, и заключения санитарных врачей по проекту водозабора и по качеству воды, и другие документы, которые разнятся от региона к региону.
Перед тем, как пробурить артезианскую скважину, следует провести ряд подготовительных работ до лицензирования. Буровые работы должна проводить специализированная организация. Специалисты должны иметь лицензию на проведение подобных работ. В Министерстве природных ресурсов нужно получить несколько разрешений и сделать расчет водопотребления.
Проект скважины нужно согласовать с Управлением водных ресурсов района и получить план территории в Роспотребнадзоре.
Чтобы бурение скважины одобрили, на участке на расстоянии 60×60 м не должно быть зданий, сооружений. Источники возможного загрязнения должны находиться на расстоянии минимум 300 м. В грунте не должно быть токсичных веществ. В эксплуатацию скважина сдается после проверки комиссией.