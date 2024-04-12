17:58 (мск), источник: Аргументы и факты

На какую глубину разрешено копать колодец на даче?

Чтобы вода была пригодной для питья, глубина колодца должна начинаться от двух метров.

Источник: РИА "Новости"

Без лицензии дачники имеют право копать на своих участках колодцы и скважины, глубина которых не превышает 5 метров. Еще одно условие — подземные воды должны извлекаться исключительно для собственных нужд в объеме не более 100 кубометров в сутки. Лицензия на право пользования недрами физлицам не нужна.

Владельцы садовых участков могут также подключиться к коллективному водопроводу при наличии в садовых и огородных некоммерческих товариществах (СНТ или ОНТ) водозаборной скважины, предназначенной для общего пользования.

Колодец, вырытый на глубину до 5 метров, пригоден только для получения технической воды. Для домашних животных и стирки подойдет глубина колодца от 10 метров, а для получения подходящей для употребления в пищу воды — от 15 метров.

Лицензию нужно получать, если из скважины добывается более 100 кубометров воды в сутки.

Как получить лицензию и выкопать колодец?

Вопросы лицензирования скважин, получения разрешения на строительство колодцев и осуществление добычи воды регулируются следующими законодательными актами:

• Закон «О недрах» № 27-ФЗ от 1995 г. с изменениями 2019 г.

• Постановление ВС РФ «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» № 3314−1 от 1992 г. с изменениями 2019 г.

• Инструкция по использованию недр Комитета геологии от 1994 г. № 583.

Для того, чтобы сделать лицензию необходимо подготовить большой пакет документов: устав, свидетельство о регистрации, документы на право пользования земельным участком, на котором расположена скважина, и заключения санитарных врачей по проекту водозабора и по качеству воды, и другие документы, которые разнятся от региона к региону.

Перед тем, как пробурить артезианскую скважину, следует провести ряд подготовительных работ до лицензирования. Буровые работы должна проводить специализированная организация. Специалисты должны иметь лицензию на проведение подобных работ. В Министерстве природных ресурсов нужно получить несколько разрешений и сделать расчет водопотребления.

Проект скважины нужно согласовать с Управлением водных ресурсов района и получить план территории в Роспотребнадзоре.

Чтобы бурение скважины одобрили, на участке на расстоянии 60×60 м не должно быть зданий, сооружений. Источники возможного загрязнения должны находиться на расстоянии минимум 300 м. В грунте не должно быть токсичных веществ. В эксплуатацию скважина сдается после проверки комиссией.

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