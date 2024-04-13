Правительство Малави предупредило население об угрозе наводнений
Министерство водных ресурсов и санитарии страны рекомендовало проявлять осторожность при посещении региона у побережья озера Ньяса.
Министерство водных ресурсов и санитарии страны рекомендовало проявлять осторожность при посещении региона у побережья озера Ньяса.
ХАРАРЕ, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство водных ресурсов и санитарии Республики Малави предупредило население об опасности возникновения наводнений в северной части страны у побережья озера Ньяса. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на странице правительства в Х (ранее Twitter).
Министерство сообщило о подъеме уровня воды в большинстве рек на севере страны, рядом с озером Ньяса, в период до 18 апреля, что создает угрозу наводнений. Подъем уровня воды и угроза наводнений могут быть вызваны ливнями в этом регионе. В ведомстве также рекомендовали населению проявлять осторожность при посещении региона.
Малави наряду с Мозамбиком нередко подвергается наводнениям. В Мозамбике уже около месяца идут проливные дожди, что вызывает наводнения. Имеются погибшие. Больше всего, по данным Национального департамента управления водными бассейнами Мозамбика, пострадали провинции Мапуту и Газа, а также Иньямбане, Кабу-Делгаду, Маника, Нампула, Ньяса и Софала. Около 40 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, в которые стала поступать вода.