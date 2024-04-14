Тишковец: в Москве за неделю выпадет месячная норма осадков, возможен снег

«За четверо суток на Москву обрушится месячная норма осадков — до 37−38 миллиметров или 3−4 ведра дождевой воды на метр квадратный. Самые сильные ливни прошумят в ночь с воскресенья на понедельник (10 миллиметров), вечером в четверг (5,8 миллиметра), и ночью-утром в пятницу (18,9 миллиметра). Самый “сухой” день — во вторник», — сказал Тишковец.
Он также отметил, что из-за грядущего похолодания есть вероятность того, что к дождю станет примешиваться и мокрый снег, который будет сразу таять. Это может произойти вечером в понедельник и в светлое время суток в пятницу, когда ожидается самый холодный день.
«В ночь на субботу местами могут вернутся заморозки: в столице — 0 — плюс 3 градуса, в Подмосковье — от минус 1 до плюс 4 градусов», — сказал Тишковец.
Также, по словам синоптика, ожидаются слабые магнитные бури в воскресенье-понедельник. В середине понедельника прогнозируется штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду (на западе Центральной России до 17−22 метров в секунду).
Синоптик отметил, что в понедельник, в тылу циклона, основные дожди прольются ночью и вечером, температура воздуха будет не выше плюс 6−11 градусов, во вторник существенных осадков не ожидается, днем — плюс 10−15 градусов, в среду наиболее интенсивные осадки прошумят ночью, в дневные часы — плюс 8−13 градусов.
«В четверг — во второй половине дня, с приближением североатлантического циклона, зарядят обложные дожди, днем — плюс 6−11 градусов, в пятницу, в зоне холодного фронта и тыла циклона, дождь стеной будет лить всю ночь и утро, в течение суток всего плюс 3−8 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу, “проклятье” выходных будет снято и, благодаря влиянию антициклона, распогодится, а воздух после полудня станет прогреваться до комфортных плюс 13−18 градусов. Аналогичный характер метеоусловий прогнозируется и в воскресенье», — добавил Тишковец.