Вильфанд заявил о рекордной глобальной температуре десятый месяц подряд

«Начиная с июня, март стал десятым самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. С июля прошлого года глобальная температура на 1,5 градуса выше доиндустриального периода», — сказал он, отметив, что это пороговое значение указано в Парижском соглашении по климату и должно рассчитываться за 10−20 лет, и хотя сейчас его превышение фиксируется всего несколько месяцев, это все равно «очень тревожный сигнал».
«Очень многие ученые пишут, что пороговое значение в 1,5 градуса до конца века становится все более труднодостижимым и уже нужно говорить только о пороге в 2 градуса», — подчеркнул Вильфанд. По его словам, в кругах ученых распространено мнение, что государства, подписавшие Парижские соглашения, недостаточно действуют в интересах его выполнения.
Согласно данным, опубликованным на сайте «Коперникуса», март 2024 года был на 1,68 градуса теплее средней температуры марта в доиндустриальном периоде.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК), состоявшейся во французской столице. 197 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу. Обязательства сторон рассчитаны на 2021−2030 годы.