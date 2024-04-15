Какие цветы высадить на даче для защиты от вредителей?
Высаживание определенных цветов может отпугнуть вредителей и защитить от различных инфекций.
Высаживание определенных цветов может отпугнуть вредителей и защитить от различных инфекций.
Растения на даче не только украшают клумбы, но и помогают бороться с вредителями. Полностью избавить дачный участок от соседства с ними вряд ли удастся, но существенно снизить популяцию насекомых и защитить от грызунов, некоторым растениям вполне по силам.
Календула привлекает божьих коровок, кружевных крылаток, журчалок и других полезных насекомых — естественных врагов тли, трипсов, черных мух. Также содержащиеся в календуле эфирные масла и фитонциды отпугивают гусениц бражника, нематод, колорадского жука, клопов и клещей. Для защиты от вредителей ноготки высаживают по периметру грядок. Выращивание ноготков на даче также помогает обеззараживанию почвы, угнетает возбудителей серой гнили и предупреждает появление опасных грибковых болезней.
Далматская ромашка отгоняет мух, комаров и других вредителей. Растение служит эффективным натуральным средством против мышей и прочих грызунов. Ее цветы имеют особый запах, который не выносят грызуны.
Бархатцы также распугивают вредителей, но при этом привлекают насекомых-опылителей. Настурция помогает отпугивать тлю, белокрылку и других вредителей. Дачники советуют высаживать растение по краю грядки с капустой чтобы отпугнуть бабочек белянок, а настурция в теплице защитит помидоры от белокрылок. Высаживание настурции рядом с картофелем и томатами предотвратит развитие фитофторы.
Маттиола защитит овощи от вредителей на огороде, в частности, от колорадского жука.
Люпины тоже эффективно защищают сад и огород от грибковых заболеваний, картофельной парши и используются для отпугивания вредителей.
Любимая многими дачниками петунья помогает в борьбе с крестоцветными блошками, которые наносят непоправимый вред саженцам капусты, дайкону, репы, редиса, горчицы.
Ароматная лаванда, высаженная рядом с тимьяном и розмарином, хорошо отпугивает муравьев, тлю, слизней и улиток.
Для борьбы с вредителями также стоит посадить на участке другие растения такие, как базилик, кориандр, котовник, огуречная трава, петрушка.