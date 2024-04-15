15:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли выращивать картошку постоянно на одном месте?

Выращивание картофеля на одном месте может привести к уменьшению урожая и ухудшению качества продукции.

Источник: Freepik

Выращивать картофель на одном месте следует не чаще чем раз в 3−4 года. Эта овощная культура потребляет много калия, поэтому на картофельных делянках наблюдается значительный вынос этого элемента из почвы.

Дефицита питательных веществ можно избежать, если ежегодно вносить в почву перегной.

Выращивание картофеля на одном и том же участке увеличивает численность патогенной микрофлоры.

Если не предпринимать мер по защите картофеля, качество урожая будет постепенно ухудшаться, поскольку фитофтора, парша и ризоктониоз поражают не только ботву, но и клубни.

В Россельхозцентре рекомендуют проводить регулярное обновление семенного картофеля, во время проращивания отбраковывать клубни со слишком тонкими проростками, обрабатывать семенные клубни до посадки от вредителей и болезней и выбраковывать в период вегетации растения с признаками поражения вирусными заболеваниями, сильно отстающих в росте и развитии.

Как определить, что пора сажать картофель?

Нужно обращать внимание на погодные условия. Картофель считается теплолюбивым растением, поэтому сажать ее нужно тогда, когда земля прогреется до +8−10 градусов до глубины 12−14 см. За две недели до посадки картошку нужно достать на проращивание.

 По счетам. Владельцам карт Казахстана и других стран СНГ надо отчитаться
Принес в жертву дьяволу, пожарил и съел. Кровавый путь сатаниста Трегубенко
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»