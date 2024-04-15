Можно ли выращивать картошку постоянно на одном месте?
Выращивание картофеля на одном месте может привести к уменьшению урожая и ухудшению качества продукции.
Выращивание картофеля на одном месте может привести к уменьшению урожая и ухудшению качества продукции.
Выращивать картофель на одном месте следует не чаще чем раз в 3−4 года. Эта овощная культура потребляет много калия, поэтому на картофельных делянках наблюдается значительный вынос этого элемента из почвы.
Дефицита питательных веществ можно избежать, если ежегодно вносить в почву перегной.
Выращивание картофеля на одном и том же участке увеличивает численность патогенной микрофлоры.
Если не предпринимать мер по защите картофеля, качество урожая будет постепенно ухудшаться, поскольку фитофтора, парша и ризоктониоз поражают не только ботву, но и клубни.
В Россельхозцентре рекомендуют проводить регулярное обновление семенного картофеля, во время проращивания отбраковывать клубни со слишком тонкими проростками, обрабатывать семенные клубни до посадки от вредителей и болезней и выбраковывать в период вегетации растения с признаками поражения вирусными заболеваниями, сильно отстающих в росте и развитии.
Нужно обращать внимание на погодные условия. Картофель считается теплолюбивым растением, поэтому сажать ее нужно тогда, когда земля прогреется до +8−10 градусов до глубины 12−14 см. За две недели до посадки картошку нужно достать на проращивание.