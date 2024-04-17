Сезонное опасение. Пожарные напомнили о правилах безопасности на даче
До начала дачного сезона рукой подать. А ещё впереди шашлыки — обязательная программа майских праздников.
До начала дачного сезона рукой подать. А ещё впереди шашлыки — обязательная программа майских праздников.
О том, как сделать свой загородный отдых безопасным, на пресс-конференции в Информационном центре столичного правительства рассказал начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.
1. Про проводку.
«Мы всегда напоминаем: уезжая из квартиры, нужно выключать все электроприборы, кроме холодильника, он имеет определённую защиту. Приехав же на дачу, нужно проверить электрику, и в первую очередь — проводку», — сказал Александр Бобров.
Дело в том, что за осень и зиму дачные домики могут оседать. Что, в свою очередь, способно повлиять на целостность проводки. Чтобы не возникло проблем, перед открытием сезона её нужно внимательно осмотреть. На проводах не должно быть перехлёстов.
Также нужно уделить внимание печам и каминам — осмотреть их и проверить, нет ли трещин.
«Своевременно очищайте печные трубы. Если внутри скопятся гарь и сажа, то дым перестанет выходить», — напомнил Бобров.
2. Про сжигание травы.
После зимы на участке много жухлой прошлогодней травы и листвы.
«Если вы сжигаете у себя на даче мусор или сухую траву, то делайте это на безопасном расстоянии от других объектов. При этом нужно держать при себе ведро с водой, а в идеале — огнетушитель», — предостерёг Александр Бобров.
3. Про шашлыки.
От места приготовления пищи на открытом огне до ближайшего строения должно быть не меньше 5 метров. Эта цифра взята не просто так — именно такое расстояние позволит обезопасить жилище от разлетающихся от пламени искр.
«Если за город вы не собираетесь, а шашлыка очень хочется, то в черте столицы есть такие места, где можно законно и безопасно готовить на огне. Все эти места проверены пожарной охраной», — добавил специалист.