Настали последние дни. Сезон сбора березового сока скоро завершится
Лесные профессионалы поделились секретом сбора березового сока в середине апреля.
Лесные профессионалы поделились секретом сбора березового сока в середине апреля.
Собирать березовый сок можно до того момента, как дерево распустит листья. Сейчас как раз такой момент, когда еще остались березы с набухшими почками, но без листвы, обращают внимание специалисты Рослесинфорга. Они весь год изучают состояние отечественных лесов, поэтому знают о рощах и чащах буквально все. Специально для aif.ru они сформулировали простые правила сбора березового сока. Если их нарушить, можно нарваться на штраф за порчу лесных насаждений — 3 тыс. рублей.
1) В чем идти в лес за соком?
Как и любой выход в лес, прогулка за березовым соком требует подходящей экипировки. Удобная яркая одежда по сезону, в кармане — заряженный мобильный телефон, небольшой запас еды и воды, фонарь, с собой — запасные носки на всякий мокрый случай.
2) Какое оборудование взять с собой?
Шило или нож, а можно и шуруповерт со сверлом, трубочку для коктейлей, пустые чистые пластиковые бутылки, кусок садовой замазки. Топор или пила здесь не нужны, использовать их для сбора сока — варварство.
3) Где можно собирать березовый сок?
Официально березовый сок считается недревесным лесным ресурсом, заготавливать его для собственных нужд можно свободно и без ограничений. Промышленная заготовка тоже ведется, больше всего — в Калужской области и Башкирии. В прошлом году там выкачали почти 51 тонну этого витаминного напитка. Много? Не так уж — по одной ложке на каждого россиянина.
4) Какое место выбрать для заготовки березового сока?
Оптимально подойдет березовая роща, расположенная вдали от города, дорог, промышленных объектов. Ни в коем случае не надо это делать на заповедных территориях.
5) Как правильно заготовить березовый сок?
Добывать сок можно из березы со стволом больше 20 см в диаметре. На дереве не должны быть грибы или плесень. Отверстие — подсочку — надо делать на высоте около 30 см от земли глубиной примерно в пару сантиметров. Можно ножом или шилом, можно шуруповертом, как проще. Пошел сок? Тогда в это отверстие надо вставить трубочку и подставить бутылку. Нет сока? Тогда вытащить трубочку и заделать дырку садовой замазкой, а затем попробовать другое дерево.
6) Как ускорить сбор березового сока?
Ждать, пока накапает два литра в бутылку. Если дерево достаточно взрослое, можно сделать несколько подсечек на одной стороне ствола в 15 см друг от друга. Тогда процесс пойдет быстрее.
7) Сколько можно хранить березовый сок?
Даже в холодильнике березовый сок испортится через пару дней, поэтому нет смысла брать его много.
8) Есть ли способ сохранить березовый сок надолго?
Некоторые любители березовый сок замораживают. Вкус при этом может пострадать, но витаминная составляющая сохранится.
9) Какой березовый сок лучше: тот, что продается в магазине, или собранный самостоятельно?
В промышленном продукте неизбежны консерванты, иначе березовый сок не сохранится надолго.
10) Какие полезные вещества и элементы есть в березовом соке?
Березовый сок — это вода, в которой растворены калий, натрий, железо, витамины группы B. Этот напиток укрепляет иммунитет, позволяет человеку напитаться энергией леса.