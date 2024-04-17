Как размножить смородину отводками?
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Желание размножить хорошо себя зарекомендовавший смородиновый куст дачниками (особенно начинающими) зачастую подавляется. Просто потому, что многие считают это слишком сложным делом, под силу лишь специалистам, либо невозможным вообще. Между тем это совершенно напрасные опасения. Ведь существует надежный и проверенный способ размножения смородины — отводками. Как его применить на деле?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Сразу предупреждаю, что делать нижеследующую процедуру надо прямо сейчас, пока не распустились почки на кустах. Если опоздали — отложите до следующего сезона.
А сам процесс предельно прост. Выберите на приглянувшемся вам кусте смородины самые нижние однолетние побеги. На один куст ограничьтесь одним, максимум двумя побегами, чтобы не истощать основной и не мешать его плодоношению. Выбранные побеги аккуратно распрямите, уложите на землю и зафиксируйте шпильками. Лучше металлическими, но при этом в мягкой оболочке.
Когда на них появятся отростки и достигнут высоты сантиметров 10−12, присыпьте побег почвой, так чтобы на поверхности остались верхушки отростков длиной не более 4−6 сантиметров. Еще через три недели — вновь подсыпьте почвы.
Все это время ежедневно поливайте эти побеги, растворяя в воде для полива любой стимулятор корнеобразования. Параллельно не забывайте очень аккуратно рыхлить насыпанную вами поверх побега почву. Лучше даже не применять никаких инструментов, а делать это просто рукой в перчатке — ведь идет процесс окоренения и повредить нарождающиеся корешки очень легко, а этого следует всячески избегать.
По мере роста отростков подсыпайте почву, так чтобы высота их на поверхности не превышала 6−10 сантиметров.
Собственно, вот и все. Таким образом «воспитывайте» зафиксированные побеги до середины октября. Затем с помощью хорошо наточенного и продезинфицированного в темном растворе марганцовки секатора разделите побеги, отростки которых уже превратились в кустики, и рассадите их по заранее подготовленным местам. Был у вас один куст — стало несколько с полностью аналогичными свойствами.