Бывают ли порывы ветра сильнее 9 баллов?
В Центральной России ожидается опасное погодное явление — 9-балльный шторм.
В Центральной России ожидается опасное погодное явление — 9-балльный шторм.
В пятницу, 19 апреля, в нескольких регионах Центральной России ожидаются сильные порывы ветра. Непогода начнется примерно в 15:00 и будет усиливаться к вечеру, ветер достигнет штормовых значений — 17−22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. По шкале Бофорта это 9-балльный шторм, сообщил в своем Telegram-канале специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
«При таком воздушном потоке ветровая нагрузка на метр квадратный площади достигает 44 килограммов, а значит, под занавес рабочей недели ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные конструкции и кровлю крыш
По словам Тишковца, шторм с порывами ветра более 20 метров в секунду ожидается в Москве и Московской области, а также в Брянской, Орловской, Тульской и Калужской областях. Ветер стихнет в середине ночи на субботу, 20 апреля, добавил специалист.
По шкала Бофорта сила ветра имеет диапазон от 0 до 12 баллов. Это шкала, принятая Всемирной метеорологической организацией для визуальной оценки скорости ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море. Была разработана ирландским гидрографом Фрэнсисом Бофортом в 1805 году.
При оценке силы ветра его средняя скорость указывается на стандартной высоте 10 метров над открытой ровной поверхностью. За ноль баллов было принято состояние полного штиля на море или ситуации, когда на суше дым поднимается вертикально.
10 баллов по шкале Бофорта представляет собой сильный шторм, при котором скорость ветра достигает 24.5−28.4 м/с. Это приводит к значительным разрушениям строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На суше сильный шторм бывает редко.
11 баллов — это уже жесткий шторм, который на суше случается очень редко. Скорость ветра составляет 28,5−32,6 м/с. Жесткий шторм сопровождается большими разрушениями на значительных пространствах.
12 баллов по шкале Бофорта классифицируется как ураган. Это крайне редкие случаи на суше, при которых скорость ветра достигает 32,7 м/с и более. Отдельные порывы ветра могут составлять 50−60 м/с. Следствием ураганов становятся опустошительные разрушения: серьезно поврежденные здания, строения и дома, вырванные с корнями деревья, уничтоженная растительность. Такие сильные потоки ветра могут возникать перед сильной грозой.