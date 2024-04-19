Как с квартплатой. Адвокат раскрыл, можно ли не платить за членство в СНТ
И освобождаются ли от оплаты владельцы участков, не входящие в состав товарищества.
И освобождаются ли от оплаты владельцы участков, не входящие в состав товарищества.
Членские взносы в садовых товариществах оплачиваются раз в год и направляются на оплату общих расходов. Сюда относятся вывоз мусора, благоустройство территории и так далее. Однако не все эти взносы платят, особенно если не являются членами СНТ. Адвокат Дмитрий Тараканов объяснил, законно ли это.
«С членскими взносами примерно такая же история, как с квартплатой. По закону собственники обязаны оплачивать содержание и ремонт общего имущества, — говорит адвокат. — Членские взносы устанавливаются на единицу площади. Обычно это плата за сотку. Чем больше у гражданина площадь участков, которыми он владеет, тем выше размер взносов».
Вносить членские платежи с 2019 года обязаны все владельцы участков в границах товарищества. И не имеет значения, являются ли граждане членами СНТ или нет. Размер взносов от наличия или отсутствия членства тоже не зависит. Если владелец участка не будет платить членские взносы в садовое или дачное товарищество, то правление СНТ сможет сначала вынести предупреждение, а затем обратиться с иском в суд и взыскать долг. Кроме того, Уставом СНТ могут быть предусмотрены финансовые санкции за несвоевременную уплату взносов — пени, неустойки.
«Очень важно, насколько готово работать с должниками правление СНТ. Не нужно забывать о сроках исковой давности по таким платежам. Он составляет три года. То есть если владелец участка не оплачивал пять лет, то предъявить к взысканию через суд можно будет только платежи за три последних года», — уточнил эксперт.
Лишить садового участка за неуплату взносов собственника тоже просто так не выйдет. Если гражданин не выполняет решения суда и не гасит задолженность перед СНТ, то за дело берутся приставы. Порядок работы примерно такой же, как при взыскании задолженности со стороны управляющих компаний в многоквартирных домах. Задолженность будет списана с банковского счета приставами-исполнителями. И только если денег на счетах нет, дело может пойти дальше — взыскание может быть обращено на имущество гражданина. Но с учетом размера членских взносов такое развитие событий маловероятно.
Чтобы узнать о том, есть ли задолженность перед СНТ, нужно обратиться в правление товарищества.