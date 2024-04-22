Когда сажать тыкву в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Многие дачники хотят получить богатый и здоровый урожай тыквы. У нее высокая питательная ценность и низкая калорийность. Вместе с экспертом разбираемся в особенностях культивирования этого растения и даем пошаговые рекомендации, как получить богатый урожай. Также мы ответим на наиболее частые вопросы.
Этот овощ — представитель семейства тыквенных, родом из Латинской Америки. В Старый Свет она попала в XVI веке, где ее оценили за неприхотливость, урожайность, вкус и лежкость (продолжительность хранения) плода. В России она возделывается с XVIII века почти повсеместно. Тыкву употребляют в пищу, ей кормят скот, из ее семян производят масло. А еще ее выращивают в декоративных целях, высаживая вдоль заборов, стен и вокруг беседок.
В мире насчитывается около 20 видов растения, из них в России культивируют три вида тыквы: крупноплодную, твердокорую и мускатную.
Культурные разновидности тыквы:
- крупноплодная — самая холодостойкая, плоды сладкие, могут весить и 2 кг, а могут и более 100 кг, хранятся до шести месяцев;
- твердокорая — устойчива к перепадам температур, самая популярная в России, плоды массой от 1 кг до 20 кг хранятся 3—4 месяца. У нее самые вкусные семечки;
- мускатная — наиболее теплолюбивая, позднеспелая, мелкоплодная и наименее лежкая; сладкие плоды с мускатным ароматом считаются самыми полезными, сочными, но хранятся всего 1,5—2 месяца, хотя отдельные ее сорта могут пролежать четыре месяца и более.
По срокам созревания тыквы бывают:
- раннеспелые — урожай созревает через 85—100 дней после всходов;
- среднеспелые — созревают через 100—120 дней;
- позднеспелые — созревают через 120—140 дней.
Что важно знать о выращивании тыквы
В этом разделе мы поделимся с вами полезными советами по уходу за растением, включая полив, подкормку, а также борьбу с вредителями и болезнями.
|Любит хорошо освещенные, теплые, рыхлые и очень плодородные почвы, богатые органикой
|Обогатить бедную почву можно внесением компоста, биогумуса, перегноя, сапропеля. Тыква хорошо растет на компостной куче. Также можно посадить ее в приподнятые теплые грядки, заполненные трехлетней обеззараженной органикой: листвой, травой, соломой, кожурой овощей и фруктов и т. д.
|Севооборот, соблюдение схемы посадок снижают вероятность заболеть или быть подверженным атаке вредителей
|Лучшие предшественники: бобовые, ранние сорта капусты, цветная капуста, чеснок, лук. Худшие предшественники: капуста средних и поздних сортов, томат, болгарский перец, баклажан, морковь, репа, редис, земляника, все тыквенные
|Тыква — влаголюбивая культура, но перед сбором урожая полив прекращают
|В течение сезона регулярно поливайте, мульчируйте, чтобы почва не пересыхала. За 25—30 дней до сбора урожая поливы нужно прекратить для получения качественных плодов
|Срезайте спелые тыквины или частично созревшие, если велика вероятность, что до заморозков они не успеют созреть, тогда требуется дозаривание в сухом и темном помещении
|Зрелость тыквы можно определить по внешним признакам: листья пожелтели; плодоножка одеревенела; цвет тыквы соответствует сорту; кожура при постукивании издает звонкий звук; мякоть плотная, а у семечек твердая оболочка. Срезать нужно, оставив плодоножку длиной 10 см
|Могут болеть мучнистой росой, пероноспорозом, фузариозом, ботрициозом, склеротиниозом, корневыми гнилями, антракнозом, бактериозом, зеленой пятнистостью, желтой мозаикой
|Соблюдайте севооборот, схему посадки, регулярно применяйте микробиологические препараты для профилактики и лечения болезней
|Вредители: бахчевая тля, паутинный клещ, проволочник, слизни, ростковая муха
|Регулярно опрыскивайте биопрепаратами на основе авермектинов, Bacillus thuringiensis, боверии. Вносите под корень средства на основе метаризиума, пециломицеса и других полезных микробов для защиты от вредителей. Справиться со слизнями помогут средства на основе метальдегида
Таблица благоприятных дней для посадки семян на рассаду
Многие стараются сажать семена в определенные дни по лунному календарю. Наилучший результат дает посев в рекомендованные для вашей климатической зоны сроки. Если вы хотите знать благоприятные и неблагоприятные дни с точки зрения астрологии, мы подготовили таблицы с такими датами.
Вот какие дни, согласно лунному календарю, благоприятны для посадки семян на рассаду в 2024 году.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|4—8 апреля
|8—22 мая
|24 апреля — 7 мая
|7—19 июня
|24 мая — 5 июня
|22 июня — 4 июля
Таблица благоприятных дней для посадки семян в открытый грунт
Тыква — теплолюбивая культура, как все представители семейства тыквенных. Сеять семена сразу в грунт нужно, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва прогреется до +12…+15 °C на глубине 7—8 см. Если в огороде земля легкая, семена заделывают на глубину 4—5 см. Если тяжелая, то сеять надо на глубину 3 см.
У растения длинный вегетационный период — от 90 до 140 дней. Поэтому безрассадный метод подходит для южных регионов, защищенного грунта и для раннеспелых сортов и гибридов. В остальных случаях лучше использовать рассадный метод выращивания.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|24 апреля — 7 мая
|7—19 июня
|24 мая — 5 июня
|22 июня — 4 июля
Как правильно сажать семена тыквы на рассаду
В этом разделе рассказываем, на что обращать внимание при покупке семян, даем пошаговую инструкцию, как вырастить здоровую рассаду тыквы.
При выборе семян отдайте предпочтение районированным сортам и гибридам, учитывайте свободную площадь на огороде, наличие у вас темного и сухого места для хранения урожая, количество членов семьи и их вкусовые предпочтения. Обычно производитель указывает на упаковке следующую информацию:
- срок созревания урожая;
- вес и вкус плодов;
- длину плетей;
- устойчивость к болезням и вредителям;
- рекомендованную климатическую зону.
Если дома мало свободного места для хранения тыквы, выберите сорта и гибриды с порционными плодами, которые можно съесть за один раз. Они весят 1,5—2 кг.
Выбираем дату посадки в зависимости от сорта и гибрида
В горшочках тыква пробудет 20—25 дней, следовательно, сеять надо за 25—30 дней до высадки на постоянное место. Например, в Центральном федеральном округе возвратные заморозки проходят к началу июня. Поэтому на рассаду сеют в начале мая, если хотят выращивать в открытом грунте. Для культивирования в теплице или на огороде под укрывным материалом высаживают рассаду во второй половине мая, а сеют в горшочки во второй половине апреля.
Выбираем дату посадки в зависимости от региона
Сроки посева на рассаду в зависимости от срока созревания и региона России.
|Регион России
|Раннеспелый сорт
|Среднеспелый сорт
|Центральная Россия
|Середина апреля
|15 апреля — 15 мая
|Урал
|Конец апреля — 5 мая
|Не рекомендуется выращивать
|Сибирь
|Конец апреля — 5 мая
|Не рекомендуется выращивать
|Север
|Конец апреля — начало мая
|Не рекомендуется выращивать
|Юг
|15—20 марта
|20 марта — 5 апреля
Позднеспелый сорт тыквы можно выращивать в Центральной России с 1—10 мая и на юге с 10—15 апреля. В регионах с коротким летом и прохладным климатом такой период недостаточен для того, чтобы овощ полностью созрел.
Выбираем емкость для выращивания
Семена тыквы и ее рассада крупные, поэтому емкость должна быть высотой и диаметром 10—15 см. На дне нужно сделать отверстия и положить дренаж. Корневая система у растения чувствительная, поэтому лучше использовать стаканчики с выдвигающимся дном и торфяные горшочки, которые при пересадке можно сразу закопать в грунт, не травмируя корни.
Мы рекомендуем самостоятельно сделать почвосмесь, используя замоченный в горячей воде торфобрикет с добавлением к нему 10%-го перлита и 5%-го биогумуса.
- Насыпьте почвосмесь в горшочек, не доходя до краев 3—4 см;
- перед посадкой замочите семена в растворе биофунгицидов на 2—3 часа для обеззараживания;
- сделайте на поверхности почвы углубление 4—5 см, положите в него семечко;
- засыпьте сверху грунтом, пролейте водой или рабочим раствором биофунгицида;
- накройте сверху прозрачной пленкой, сделайте в ней 2—3 отверстия для вентиляции;
- поставьте горшочек в светлое место, где температура +22…+28 °C. Можете использовать коврики с подогревом для рассады и семян;
- всходы тыквы обычно появляются через 4—7 дней.
Постепенно приучайте сеянцы к более сухому воздуху дома. Рассада хорошо растет и развивается, не вытягиваясь, при достаточном освещении и температуре воздуха +17…+19 °C. У тыквы надземная часть крупная, к моменту высадки на постоянное место ее размер достигает 10×10 см, поэтому ей нужно достаточно места на подоконнике, чтобы избежать загущенности растений.
Через две недели после появления всходов сделайте первую подкормку азотным удобрением. Для профилактики болезней и появления вредителей обрабатывайте биопрепаратами раз в 10—14 дней. За две недели до высадки начинайте закаливание. Выносите ее на открытый воздух и постепенно увеличивайте время пребывания там с 2 до 24 часов. В случае похолодания накрывайте ее агроволокном и ставьте временные укрытия. Делайте подкормки комплексными удобрениями с гуматами и микроэлементами в хелатной форме. За неделю до пересадки на огород подкормите калийно-фосфорными удобрениями.
Обычно пикируют рассаду, когда на ней появляются два настоящих листка. Тыкву пикировать не рекомендуется, потому что у нее чувствительные корни, она болезненно переносит пересадку и может погибнуть.
Когда высаживать рассаду тыквы
Даем пошаговую инструкцию, как подросшую рассаду пересаживать на постоянное место.
- Выкопайте лунки диаметром 30—40 см и глубиной 20—25 см, соблюдая схему посадки;
- на дно внесите биогумус, сапропель, перегной или компост, органоминеральное удобрение и посыпьте землей;
- извлеките растение из горшка или возьмите торфяной горшок с растением, перенесите его в лунку, закопайте, нижние листочки рассады можно удалить;
- замульчируйте кокосовым волокном, торфом, компостом и обильно полейте водой, можно с добавлением микробиологических противогрибковых препаратов.
Открытый грунт — это участок земли, на котором выращивают различные культуры без использования теплиц и парников. Растения вырастают в естественных условиях, напрямую получают солнечный свет, влагу и питательные вещества из почвы.
Для выращивания тыквы подойдет хорошо освещенное место с рыхлой плодородной почвой, без застоя воды. Если почва в огороде песчаная или глинистая, то тыкву лучше вообще не выращивать. Если в течение сезона будут вноситься органические подкормки с биостимуляторами, а на тяжелой почве еще будет осуществляться глубокое рыхление междурядий, то на таком месте можно собрать урожай.
Если у вас маленький участок земли, то выберите кустовые, короткоплетистые сорта и гибриды. Для более вместительных огородов подойдут разновидности со средним и длинным размером плетей.
Тыкву можно выращивать не только на огороде или в теплице. Она хорошо растет в приподнятых грядках, на компостных кучах, в 20—50-литровых мешках или емкостях с почвосмесью. Для культивирования в таких мобильных грядках подойдут только кустовые и порционные формы тыквенных растений. Переносные грядки можно поставить в теплицу.
Расскажем, как правильно посадить культуру в контейнерах, мешках и бочках. Внизу обязательно должны быть дренажные отверстия. Дополнительные отверстия для слива избыточной поливной воды делают на высоте ⅓ и ½ от земли до краев емкости. При выращивании тыквы в металлических бочках нужно на глубине 15—20 см друг от друга просверлить такие отверстия.
На дно насыпьте слой песка, чтобы предотвратить заболачивание. Затем добавьте легкий грунт с разрыхлителями, минеральными, органоминеральными или органическими удобрениями. В корнеобитаемый слой желательно внести агрономически полезных микробов на твердых носителях: перлите, цеолите, крупе. Поставьте кустик в центре и засыпьте его тяжелой питательной почвой или суглинистой, супесчаной землей из огорода. Так ваша мобильная грядка не будет быстро пересыхать. Не засыпайте до краев емкости, оставьте 2 см для удобства полива, если вы не будете мульчировать, а 7—10 см, если будете мульчировать. Влажность грунта не должна опускаться ниже 70%.
Многие огородники сажают декоративные сорта тыквы с мелкими плодами вдоль заборов на вертикальных опорах. В этом случае плодики нужно помещать в овощные сеточки и подвязывать к опорам, чтобы они не оборвали плети.
Желательно за несколько дней до пересадки полить землю биофунгицидом для обеззараживания. Если вы хотите посадить тыкву на компостной куче, в контейнерах, емкостях или на приподнятых грядках, берите органический трехлетний субстрат и обеззараженный рабочим раствором биопрепарата на основе триходермы или сенной палочки. Если вы предпочитаете химические средства, можете пролить раствором марганцовки темно-розового цвета или медным купоросом концентрацией 1—2%.
В садовых магазинах и на маркетплейсах продаются готовые грунты для контейнерного выращивания овощей на основе низинного торфа, они содержат сапропель, биогумус, компост. Такие грунты подходят для сортов тыквы, культивируемых в Центральной России. Мы рекомендуем при использовании низинного торфа предварительно подвергать его раскислению посредством внесения мела, извести, доломитовой муки. Грунт из низинного торфа склонен заболачиваться. Для разрыхления можно добавить перлит, вермикулит, цеолит, пеностекло, кокосовое волокно, опилки, песок. Полученную почвосмесь используйте для наполнения контейнеров, грядок-мешков и приподнятых грядок.
3. Выбрать способ посадки
Схема посадки зависит от длины плетей тыквы.
|Сорт тыквы
|Схема
|Кустовые сорта и гибриды
|90 × 50 см
|Короткоплетистые сорта
|140 × 60—70 см
|Среднеплетистые сорта
|150 × 100 см
|Длинноплетистые сорта
|210—280 × 100—140 см
Если почвы плодородные, схему посева нужно понизить на 30—35% (по объему). Например, вместо 100×100 см использовать схему 70×70 см.
4. Притенять свежепересаженное растение
После высадки рассады в открытый грунт ее нужно защищать от солнечных лучей две недели. Крупные листья тыквы испаряют много воды, но травмированные пересадкой корни не сразу могут обеспечить растение влагой в нужном объеме. Используйте затеняющую сетку, она продается разной плотности. Можно поставить дуги со спанбондом для этой цели.
Эксперт Владимир Батыров, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии Калмыцкого государственного университета, ответил на вопросы о том, как правильно выращивать тыкву.
Можно ли выращивать тыкву в Подмосковье, Сибири, на Урале?
Ранние сорта тыквы вполне можно возделывать рассадным методом в областях с коротким холодным летом. Она плохо растет на холодных и сильно переувлажненных почвах. Если у вас такая земля, если участок находится в низине или там высокие грунтовые воды, то посадите ее на высоких грядках с бортами, приподнятых над землей на высоте 70—90 см. Деревянные грядки, обработанные от гниения, прослужат пять лет, оцинкованные короба — 10—15 лет при толщине стали 0,5—1 см, оцинкованные с полимерным покрытием — 25—30 лет, из древесно-полимерного композита — 20—25 лет.
Чем можно подкармливать рассаду тыквы?
Первую подкормку рассады тыквы делают спустя две недели после появления всходов. Для этого подойдут азотные удобрения, желательно аммиачные формы. Перед высадкой в грунт внесите растворимые фосфорно-калийные удобрения совместно с биопрепаратами на основе бактерий, улучшающих усвоение фосфора и калия (Bacillus mucilaginosus).
Можно ли поливать тыкву холодной водой?
Поливать тыквенные растения необходимо при температуре воды не ниже +17…+18 °C. По бороздам или капельным поливом с использованием комплексных растворимых минеральных удобрений.
Надо ли прореживать всходы, если посеять в одну лунку несколько семян?
При выращивании безрассадным методом в одну лунку кладут три семечка на расстоянии 5—10 см, а после прорастания всходы прореживают, оставляя 1—2 ростка, которые получат больше питания и дадут более высокие урожаи.
Как и для чего формировать плети у тыквы?
Плети тыквы формируют в зависимости от сорта, скороспелости, плодородия почвы и для получения более раннего урожая. Например, на Севере и на Урале нужно путем прищипывания оставлять на ботве 2—3 завязи. Это значительно ускорит созревание плодов. На юге России на плетях ранних сортов тыквы оставляют 3—4 завязи, на поздних — 6—8, в зависимости от плодородия почвы.
Эксперт: Владимир Батыров, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии Калмыцкого государственного университета