Синоптики предупредили москвичей о порывах ветра и небольших осадках 20 апреля

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +11 до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3.
В Московской области днем прогнозируют от +9 до +14 градусов, ночью похолодает до 0 градусов.
Днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 6−11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
19 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в выходные в Москве ожидается до +14 градусов, однако в воскресенье во второй половине дня возможен небольшой дождь. Также он обратил внимание, что ожидается резкий скачок давления — с 730 мм ртутного столба в пятницу до 750 мм ртутного столба в субботу.
18 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что прогнозируемые сильные осадки в столичном регионе вызваны выходом южного циклона в центр Европейской России. Синоптик уточнил, что с юга на север или с юго-запада на северо-восток выходит область низкого образования, напитанная влагой. На юге и юго-западе Московской области может выпасть 20−25 мм осадков.