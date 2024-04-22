01:20 (мск), источник: Аргументы и факты

Май порадует теплом. Долгосрочный прогноз погоды на май 2024 г

Долгосрочный прогноз погоды на май 2024 г. Независимый метеоролог Виталий Стальнов сделал прогноз:

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 81% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Агентство «Москва»

В Северном федеральном округе ожидаемая средняя температура мая +4…+13 °С, что в пределах нормы, лишь в Вологодской области последний месяц весны предполагается на 1−2 градуса выше средних многолетних значений. Ожидаемое количество осадков 35−55 мм, что близко к обычному, в Вологодской области вероятен дефицит влаги.

В начале месяца небольшие осадки, днем +2…+7 градусов, в Вологодской области +8…+13 °С, ночью возможны заморозки. К середине первой декады кратковременные дожди, дневная температура +7…+12 °С, в Вологодской области +15…+20 градусов, в республике Коми +11…+16 градусов. В конце первой десятидневки потеплеет на большей части территории, преобладающая температура днем +14…+19 °С, в Мурманской области +8…+13 °С, кратковременные дожди. В Вологодской области воздух местами прогреется до +18…+23 градусов, не исключены кратковременные грозовые дожди.

К середине мая вновь повеет прохладой, ночью вероятны заморозки, днем максимальная температура +8…+13 градусов, в республике Коми и в Мурманской области +4…+9 °С, в Вологодской области +11…+16 °С. В конце второй декады ожидается теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами возможны грозы, колебания температуры днем от +19…+24 °С до +12…+17 °С, в Вологодской области в отдельные дни воздух прогреется до +21…+26 градусов. Завершится май прохладной погодой, местами кратковременный дождь, дневная температура +10…+15 °С, на севере республики Коми и в Мурманской области +7…+12 градусов, ночью есть вероятность слабых заморозков. И только в Вологодской области теплее: днем +13…+18 °С, без существенных осадков.

Холодным выдался май 1999 года в Архангельске. Средняя месячная температура оставила +1,2 градуса, что на 5,3 градуса ниже нормы. 7 мая наблюдалась зимняя метель при температуре близкой к нулю. Только 8 дней были без ночных заморозков, а максимальная температура за весь месяц не превысила +16,5 градуса. Самым теплым в нынешнем столетии был май 2010 года со среднемесячной температурой +11,8 градуса, что на 5,3 градуса выше обычной. 15 мая воздух прогрелся до +29,8 °С, что стало рекордом для первой половины месяца.

Рекорд мая принадлежит 2021 году, 19 мая воздух прогрелся до +32,1 градуса. Прошлогодний месяц оказался на 3 градуса теплее обычного, осадков выпало 20 мм., что более чем в 2 раза меньше нормы. Самая низкая температура зафиксирована утром 7 мая −4,1 градуса. К середине второй декады заметно потеплело, дневная температура составила +22…+24 градуса. Самый теплый день в мае отмечен 22-го числа, максимальная температура достигла +24,8 градуса. В последних числах месяца стало прохладнее, днем +17…+19 °С, прошли кратковременные дожди.

В Центрально-Черноземном районе предполагаемая среднемесячная температура +17…+18 °С, что на 2 градуса теплее обычного. Ожидаемое количество осадков 30−35 мм, что меньше средних многолетних значений.

В начале мая местами кратковременный дождь, возможна гроза, температура днем +15…+20 °С. К середине первой декады установится сухая и теплая погода, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. В конце первой десятидневки сохранится аномально теплая и сухая погода, днем максимальная температура +25…+30 °С. К началу второй декады пройдут локальные кратковременные дожди с грозами и станет прохладнее, дневная температура +12…+17 градусов, ночью на севере региона в низких местах слабые заморозки.

В середине месяца с приходом антициклона вновь потеплеет, преобладающая температура днем +19…+24 °С. К концу второй декады без осадков и жарко, днем максимальная температура +26…+31 °С. В первой половине третьей десятидневки сохранится сухая и жаркая погода: днем воздух прогреется до +27…+32 °С. Завершится май ослаблением жары, в послеполуденные часы вероятны кратковременные дожди и грозы, дневная температура +18…+23 °С.

Самый теплый май в Воронеже наблюдался в 2013 году. Средняя месячная температура достигла +19,5 градуса, что на 4,6 градуса выше обычной. 17 мая воздух прогрелся до +32,5 градуса, что стало рекордом для второй декады месяца. В 2007 году аномальная жара наблюдалась в третьей десятидневке, в последний день месяца воздух раскалился до +35,7 градуса, что стало месячным рекордом.

Прошлогодний май по средней температуре оказался в пределах средних многолетних значений, осадков выпало на 35% меньше климатической нормы.

Наиболее холодной была вторая пятидневка месяца, утром 7-го мая минимальная температура составила −0,1 градуса, да и днем было всего +10…+12 градусов. Самый теплый день наблюдался 19-го мая, днем воздух прогрелся до +26,6 градуса. Умеренно теплой оказалась третья десятидневка, дневная температура +20…+25 градусов, 23-го мая прошел ливневой дождь с грозой, выпало 14 мм.

В Волго-Вятском районе и на Средней Волге ожидаемая средняя температура месяца +16…+17 °С, что на 2−3 градуса теплее обычного. Предполагаемое количество осадков 15−25 мм, что меньше средних многолетних значений.

В первые дни мая небольшой дождь, дневная температура +9…+14 °С, ночью местами слабые заморозки. К середине первой декады без существенных осадков, днем максимальная температура +18…+23 °С. В конце первой декады местами возможен кратковременный дождь, гроза, максимальная температура днем +24…+29 °С. К началу второй десятидневки локальные кратковременные дожди и станет прохладнее, дневная температура +11…+16 градусов, ночью возможны заморозки.

В середине месяца без осадков, преобладающая температура днем +17…+22 °С. К концу второй декады без осадков, днем максимальная температура +25…+30 °С. В начале третьей десятидневки без существенных осадков, дневная температура +26…+31 °С. Завершится май ослаблением жары, днем местами кратковременные грозовые дожди, днем максимальная температура +17…+22 °С, на севере Волго-Вятского района прохладно, днем +13…+18 градусов.

Рекордно теплый май наблюдался в Нижнем Новгороде в 1979 году. Средняя месячная температура достигла +17,1 градуса, что на 4,4 градуса выше нормы. Осадков выпало всего 8 мм. или 14% от нормы. Самые жаркие дни в мае зафиксированы 30 мая 2007 года и 31 мая 1921 года — +32,5 градуса. Прошлогодний май по температурному режиму был близок к обычному, осадков выпало несколько меньше климатической нормы. 7 мая утром минимальная температура составила −1,5 градуса, дневная температура не превысила +7 градусов. Самой теплой оказалась третья декада месяца, 25-го мая воздух прогрелся до +28,1 градуса. Завершился месяц прохладной погодой с кратковременными дождями.

На Нижней Волге ожидаемая средняя температура месяца +19…+20 °С, что на 2−3 градуса теплее обычного. Предполагаемое количество осадков 20−30 мм, что несколько меньше средних многолетних значений.

В начале месяца без существенных осадков, температура днем +13…+18 °С. К середине первой декады местами сухо и тепло, дневная температура +22…+27 градусов. В конце первой десятидневки ожидается сухая и жаркая погода, днем +28…+33 °С.

К середине месяца повеет прохладой, локальные кратковременные дожди и грозы, температура днем +15…+20 градусов. В конце второй десятидневки с приходом антициклона вновь сухо и жарко, днем максимальная температура +27…+32 °С, в Астраханской области до +34 градусов. Жаркая и сухая погода сохранится до середины третьей декады. Завершится май похолоданием, местами пройдут ливневые грозовые дожди, преобладающая дневная температура +19…+24 °С.

Рекордно теплым стал май 2013 года в Волгограде. Средняя месячная температура достигла +20,7 градуса, что на 4 градуса выше обычной. Особенно жарко было в середине месяца, когда воздух прогревался до +32…+34 градусов. Рекорд майской жары принадлежит 29-го мая 2007 года, тогда при перемещении воздуха с Саудовской Аравии днем воздух раскалился до +37,2 градуса. Прошлогодний май по температурному режиму был близок к обычному, осадков выпало несколько меньше нормы. Во второй пятидневке наблюдалась волна холода, прошли кратковременные дожди, дневная температура на превышала +12…+17 градусов. Третья декада оказалась самой теплой и сухой, 26 мая днем воздух прогрелся до +30,7 °С.

На юге ЕТР предполагаемая средняя температура мая +19…+20 °С, что на 2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 40−50мм, что несколько меньше средних многолетних значений.

В начале месяца местами кратковременный дождь, температура днем +17…+22 °С. К середине первой декады сухо и тепло, температура днем +22…+27 °С. В конце первой десятидневки без осадков, днем +25…+30 градусов.

К середине мая осадков локальные кратковременные дожди с грозами, дневная температура +16…+21 °С. В конце второй десятидневки без осадков, днем максимальная температура +24…+29 °С. К началу третьей декады сухо и жарко, температура днем +28…+33 °С. Завершится май ослаблением жары, не исключены ливневые грозовые дожди, дневная температура +20…+25 °С.

Самый теплый май наблюдался в Краснодаре в 2013 году. Средняя месячная температура достигла +21,8 градуса, что на 4,6 градуса выше обычной. Осадков выпало всего 17 мм., что существенно меньше нормы. В начале и конце месяца максимальная температура поднималась выше +30 градусов. Самый жаркий день в мае зафиксирован год спустя, в 2014 году, 17-го числа днем воздух прогрелся до +35,1 градуса. в 20 Прошлогодний май оказался прохладным и влажным. Особенно холодной оказалась вторая пятидневка, дневная температура не превышала +10…+15 градусов, прошли обильные дожди. Вторая половина месяца была умеренно теплой, периодически шли кратковременные дожди, местами отмечались грозы. Самый теплый день зафиксирован 31-го числа, максимальная температура достигла +27,1 градуса.

В Крыму предполагаемая средняя температура мая +17…+19 °С, что на 1−2 градуса теплее обычного. Ожидаемое количество осадков 50−60 мм, что несколько больше обычного.

В начале месяца местами кратковременный дождь, преобладающая температура днем +16…+21 °С. К концу первой десятидневки без осадков, днем +24…+29 °С.

В середине месяца местами пройдут кратковременные дожди, преобладающая температура днем +15…+20 градусов. В конце второй десятидневки сухо и жарко, днем +25…+30 °С. К началу третьей декады сохранится жаркая и сухая погода, максимальная температура днем +26…+31 градус. Завершится май неустойчивой погодой с ливнями и грозами, днем +17…+22 °С.

Аномально теплый и сухой май наблюдался в Симферополе в 2013 году. Средняя месячная температура достигла +19,1 градуса, что на 4 градуса выше обычной. Осадков выпало всего 2 мм. 23 мая воздух прогрелся до +33,8 градусов, лишь немного уступив месячному рекорду, побитому 11 мая 1985 года +34,2 °С. Прошлогодний май по средней температуре оказался близок к обычному, осадков выпало несколько меньше нормы.

В конце первой декады отмечена волна холода, дневная температура +11…+13 градусов, прошли кратковременные дожди. Наиболее теплой оказалась третья декада, преобладающая дневная температура +23…+25 °С, ближе к концу мая прошли ливневые грозовые дожди.

На Урале ожидаемая среднемесячная температура +13…+18 °С, что на 1−2 градуса выше средних многолетних значений. Предполагаемое количество осадков 25−50 мм, близко к обычному.

В начале мая ожидается прохладная и сухая погода с ночными заморозками. К середине первой декады местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, днем +21…+26 градусов. В конце первой десятидневки вновь повеет прохладой, днем +13…+18 ∞С, на Южном Урале +17…+22 ∞С, пройдут кратковременные дожди. К началу второй декады потеплеет до +20…+25 ∞С, но не исключены кратковременные грозовые дожди, на Южном Урале без осадков и жарко, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов.

В середине месяца пройдут кратковременные дожди, значительно похолодает, днем +9…+14 градусов, на Южном Урале дневная температура +15…+20 ∞С, ночью на Среднем Урале ожидаются заморозки. К началу третьей десятидневки ожидается теплая, на Южном Урале жаркая погода. Дневная температура +22…+27 ∞С, на Южном Урале воздух прогреется до +33 градусов. Завершится май прохладной погодой, пройдут дожди, днем +10…+15 градусов, на юге +16…+21 ∞С.

Рекордно теплым стал май 2021 года в Оренбурге. Средняя месячная температура достигла +21,2 градуса, что на 5,3 градуса выше нормы. Осадков выпало 20 мм., что меньше обычного. 25 мая воздух прогрелся до +36,1 градуса, что лишь на 0,4 градуса меньше месячного рекорда, установленного 30 мая 1952 года. Прошлогодний май оказался на 1,6 градуса теплее обычного, осадков выпало в пределах средних многолетних значений. Волна холода отмечена в конце первой десятидневки, местами по области наблюдались заморозки, дневная температура не превышала +12…+14 градусов. 12 мая прошел дождь, выпало 15 мм. осадков и стало теплее на 3−5 градусов. Очень теплой и сухой выдалась третья декада, 30 мая максимальная температура достигла +33,3 градуса.

На юге Западной Сибири предполагаемая средняя температура месяца +9…+12 °С, что несколько прохладнее обычного. Ожидаемое количество осадков 30−50 мм, что в пределах нормы, местами вероятен избыток влаги.

В первые дни месяца местами кратковременный дождь, днем колебания температуры от +19…+24 ∞С до +12…+17 ∞С. К концу первой декады пройдут кратковременные дожди и существенно похолодает, днем максимальная температура +8…+13 градусов, ночью ожидаются заморозки до −3 ∞С.

В середине мая сухо и тепло, дневная температура +23…+28 градусов. К началу третьей декады вероятны кратковременные дожди, возможны грозы, днем +17…+22 ∞С. В середине третьей десятидневки сохранится неустойчивая и прохладная погода с кратковременными дождями и дневной температурой +12…+17 градусов, ночью возрастет угроза ночных заморозков. Завершится май потеплением, дневная температура +18…+23 градуса, местами кратковременный дождь.

В Новосибирске самый теплый май был в 2001 году. Средняя месячная температура составила +16,1 градуса, что на 5,2 градуса выше обычной. 27 мая воздух прогрелся до +33,4 градуса. Рекорд майской жары принадлежит 2004 году, 18 мая максимальная температура достигла +36,1 градуса. А вот в 2018 году последний весенний месяц выдался аномально холодным с избыточным увлажнением. 18 мая утром столбик термометра опустился до −3,9 градуса, что стало суточным рекордом холода. Прошлогодний май по температурному режиму оказался в пределах средних многолетних значений, а вот осадков выпало всего 6 мм., что составляет 15% от нормы. 8 мая днем воздух прогрелся до +27,9 градуса, что стало самым теплым днем в мае, но уже к началу второй декады существенно похолодало, ночами отмечались заморозки, а дневная температура не превысила +11…+13 градусов, да и вся вторая десятидневка оказалась холоднее обычной. Завершился май теплой и сухой погодой.

На юге Восточной Сибири ожидаемая среднемесячная температура +9…+10 °С, что в пределах средних многолетних значений. Предполагаемое количество осадков 40−60 мм, что близко к обычному, в Красноярском крае несколько больше климатической нормы.

В первой декаде ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и колебаниями температуры от +17…+22 °С до +6…+11 °С, ночью при волнах холода вероятны заморозки.

К середине месяца потеплеет до +19…+24 градусов, не исключены кратковременные дожди, возможны грозы. В конце второй декады вновь повеет прохладой, дневная температура +13…+18 °С, кратковременные дожди. Несколько теплых погожих дней ожидается в начале третьей десятидневки, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов. К середине третьей декады пройдут дожди и прохладно, днем +11…+16 °С. Завершится месяц теплой и сухой погодой, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.

В Красноярске рекорд майской жары принадлежит 2004 году, 20-го числа воздух прогрелся до +34 градусов. Прошлогодний месяц по температурному режиму и количеству осадков был близок к обычному. Самыми теплыми днями стали 8 и 9 мая, когда воздух прогрелся до +26,4 и +26,3 градуса соответственно. Вторая декада оказалась холодной, 14 мая утром зафиксирован заморозок, минимальная температура составила −3,8 градуса. 30 мая прошли сильные дожди, за сутки выпало 24 мм.

На юге Дальневосточного региона предполагаемая средняя температура мая +10…+12 °С, что в пределах средних многолетних значений. Предполагаемое количество осадков 80−140 мм, что несколько больше средних многолетних значений, в Хабаровском крае близко к обычному.

В первой половине месяца нередки дожди, местами сильные и колебания температуры днем от +6…+11 ∞С до +15…+20 ∞С, при волнах холода вероятны ночные заморозки. Существенно потеплеет к началу третьей декады, днем воздух прогреется до +19…+24 градусов, в Хабаровском крае до +28 ∞С, без существенных осадков. К середине третьей десятидневки вновь ветрено, дождливо и прохладно, днем +10…+15 градусов, в Хабаровском крае +16…+21∞С. Завершится месяц умеренно теплой, но неустойчивой погодой с кратковременными дождями, местами возможны грозы, днем +16…+21 градус, в Хабаровском крае воздух прогреется до +25 ∞С.

Во Владивостоке самый жаркий день в мае +29,5 градуса отмечен 29-го числа в 1951 году. Прошлогодний май стал самым теплым за все годы наблюдений. Средняя месячная температура составила +12,2 градуса, что на 2,2 градуса выше обычной. Осадков выпало 44 мм, что существенно меньше нормы. 4 мая воздух прогрелся до +24,6 градуса, что стало рекордом для первой декады месяца. 21 мая прошли дожди, выпало около 20 мм.

В Калининградской области (Калининград) ожидаемая средняя температура +12…+13 градусов, что в пределах нормы. Предполагаемое количество осадков 60−70 мм., что несколько больше средних многолетних значений.

В начале месяца местами небольшой дождь, днем максимальная температура +13…+18 °С. К середине первой десятидневки пройдут дожди, днем +10…+15 °С. В конце первой декады без осадков, дневная температура от 15 до 20 градусов тепла.

К середине месяца ожидается теплая погода, днем воздух прогреется до +20…+25 °С, не исключены кратковременные грозовые дожди. В конце второй декады кратковременный дождь, днем максимальная температура +14…+19 градуса. К началу третьей десятидневки облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем максимальная температура +18…+23 °С.

В середине третьей декады сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, колебания температуры от +19…+24 °С до +13…+18 °С. Завершится май умеренно теплой и сухой погодой, дневная температура +17…+22 °С.

Самые жаркие дни в мае зафиксированы 16 мая 1983 года и 31 мая 1979 года — +30,6 градуса. Самый теплый май зафиксирован в 2018 году, средняя месячная температура составила +16,4 градуса, что почти на 4 градуса выше обычной, 30 мая воздух прогрелся до рекордных +30,4 градуса. Прошлогодний месяц по температурному режиму оказался близок к обычному, осадков выпало всего 3 мм., что существенно меньше средних многолетних значений. Начало месяца выдалось прохладным, ночью отмечались заморозки до −3 градусов. Самый теплый день зафиксирован 24 мая, днем максимальная температура достигла +25,7 градуса.

В Санкт-Петербурге ожидаемая среднемесячная температура +11…+12 °С, что в пределах нормы. Предполагаемое количество осадков 55−65 мм, что несколько больше обычного.

В начале мая пройдут кратковременные дожди, температура днем +7…+12 °С, ночью местами заморозки. К середине первой декады потеплеет, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, днем +16…+21 °С. В конце первой десятидневки без осадков, дневная температура +12…+17 градусов, ночью на почве слабые заморозки. К началу второй декады без осадков, днем от 14 до 19 градусов тепла.

В середине мая ожидается облачная погода с прояснениями, вероятны кратковременные дожди, дневная температура +13…+18 °С. К концу второй декады пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, днем колебания температуры от +17…+22 °С до +11…+16 °С. В первой половине третьей десятидневки ожидается теплая погода, местами кратковременные дождь, возможна гроза, днем +21…+26 градусов. Завершится май сухой и прохладной погодой, днем максимальная температура +13…+18 °С.

Самый жаркий день зафиксирован 19 мая 2014 года, когда воздух прогрелся до +33 градусов. Прошлогодний май по температурному режиму был близок к норме, осадков выпало 17 мм., что существенно меньше обычного. В середине первой декады прокатилась волна холода, утром 5 мая отмечен заморозок −0,4 градуса, дневная температура не превысила +6 градусов. Самым теплым стал день 24 мая, днем воздух прогрелся до +24,7 градуса. Завершился месяц облачной и прохладной погодой с небольшим дождем.

В Москве и Подмосковье предполагаемая средняя температура мая +15…+16 °С, что на 2 градуса выше обычной. Ожидаемое количество осадков 30−40 мм. что меньше средних многолетних значений.

В начале месяца местами кратковременный дождь, температура днем +13…+18 °С. К середине первой декады местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем максимальная температура +21…+26 °С. В конце первой декады ожидается сухая и очень теплая погода, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

К началу второй десятидневки не исключены кратковременные дожди, возможны грозы и станет прохладнее, днем +11…+16 °С, ночью местами слабые заморозки.

В середине месяца установится сухая и теплая погода, днем воздух прогреется до +20…+25 °С. К концу второй декады пройдут кратковременные грозовые дожди, днем максимальная температура +22…+27 градусов.

В первой половине третьей десятидневки переменная облачность, локальные кратковременные грозовые дожди и жарко, температура днем +25…+30 °С. Завершится май прохладной погодой, местами кратковременные дожди, дневная температура +15…+20 °С.

Самый теплый май наблюдался в 1979 году. Средняя месячная температура составила +17,1 градуса, что на 4 градуса выше обычной. Рекорд майской жары принадлежит 28 мая 2007 году, когда воздух прогрелся до +33,2 градуса. Но бывают и возвраты холодов. Так 9 мая 2017 года максимальная температура не смогла преодолеть рубеж +5 градусов, а спустя двое суток зафиксирован майский снегопад. Прошлогодний месяц оказался несколько прохладнее обычного, осадков выпало 35 мм., или 58% от нормы С 6 по 8 мая отмечались ночные заморозки, минимальная температура опускалась до −1…-3 градусов, дневная температура не превышала +5…+10 °С. Самая высокая температура зафиксирована 18 мая, днем воздух прогрелся до +25,9 градуса. Завершился май прохладной погодой с небольшими дождями и дневной температурой +16…+18 °С.

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