Как правильно переселить на дачу переросшую рассаду?
Эксперт призвал не бояться ошибок.
Эксперт призвал не бояться ошибок.
Если честно, то примерно половина дачников никогда не пересаживает на постоянное место жительства рассаду, соответствующую во прямо всем канонам и агрономическим требованиям. Обязательно что-нибудь да пойдет не так. И в большинстве случае «не так» означает рассаду переросшую, излишне вытянувшуюся. Как с такой поступить?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Ну уж точно не выбрасывать. Но придется изменить порядок пересадки. А именно — на грядках сделать не лунки, как обычно, но, согласно рядам расположения, прокопать траншеи на глубину заделки, то есть примерно в 10−15 см. При этом подразумевается, что почва уже подготовлена, то есть заправлена компостом и перегноем, внесены комплексные минеральные удобрения — ведь пересаживаемым потребуется много сил. А в случае с переростками — особенно.
Затем удаляем со стеблей те листья, которые расположены ниже уровня планируемого заглубления. Осматриваем корневой ком — нет ли признаков загнивания корешков, если есть — удаляем и погружаем на 15−20 минут в слабый, розовый, раствор марганцовки. Подсушиваем.
Теперь можно приступать непосредственно к переселению. Каждое растение укладываем в траншею корневым комом вниз, а стебель кладем на поверхность грядки. Причем каждое последующее растение — в другую сторону (если первый налево, то следующий — направо
Расположив таким образом всю рассаду, засыпаем траншею, слегка утрамбовываем пустоты, если таковые имеются и поливаем.
Собственно, все. Не пытайтесь через некоторое время придавать стеблям вертикальное положение — они примут его сами, когда приживутся, а ваше неурочное вмешательство чревато обломами и другими ненужными механическими повреждениями.