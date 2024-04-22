10:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Как правильно переселить на дачу переросшую рассаду?

Эксперт призвал не бояться ошибок.

Источник: Екатерина Романова

Если честно, то примерно половина дачников никогда не пересаживает на постоянное место жительства рассаду, соответствующую во прямо всем канонам и агрономическим требованиям. Обязательно что-нибудь да пойдет не так. И в большинстве случае «не так» означает рассаду переросшую, излишне вытянувшуюся. Как с такой поступить?

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Ну уж точно не выбрасывать. Но придется изменить порядок пересадки. А именно — на грядках сделать не лунки, как обычно, но, согласно рядам расположения, прокопать траншеи на глубину заделки, то есть примерно в 10−15 см. При этом подразумевается, что почва уже подготовлена, то есть заправлена компостом и перегноем, внесены комплексные минеральные удобрения — ведь пересаживаемым потребуется много сил. А в случае с переростками — особенно.

Затем удаляем со стеблей те листья, которые расположены ниже уровня планируемого заглубления. Осматриваем корневой ком — нет ли признаков загнивания корешков, если есть — удаляем и погружаем на 15−20 минут в слабый, розовый, раствор марганцовки. Подсушиваем.

Теперь можно приступать непосредственно к переселению. Каждое растение укладываем в траншею корневым комом вниз, а стебель кладем на поверхность грядки. Причем каждое последующее растение — в другую сторону (если первый налево, то следующий — направо и т. д.).

Расположив таким образом всю рассаду, засыпаем траншею, слегка утрамбовываем пустоты, если таковые имеются и поливаем.

Собственно, все. Не пытайтесь через некоторое время придавать стеблям вертикальное положение — они примут его сами, когда приживутся, а ваше неурочное вмешательство чревато обломами и другими ненужными механическими повреждениями.

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