16:51 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Оказалось, что бабочки любят ленивых садоводов

Они позволяют части сада зарастать травой, что может увеличить развитие бабочек в нем.

Ричард Фокс и Лисбет А. Хордли, ученые из Великобритании, опубликовали в журнале Science of the Total Environment исследование, результаты которого показали связь между популяцией бабочек и высокой травой в саду. Оказалось, что создание таких «диких» зон на участках может положительно сказаться на численности этих насекомых.

Ученые проанализировали данные наблюдений в более семь шести тысячах садах в период с 2016 по 2021 год. Вся информация была получена в ходе проекта гражданской науки, в рамках которого участники делятся информацией о количестве и видах бабочек, которые в разные времена года посещают их собственные или общественные сады либо приусадебные участки. Помимо прочего, в ходе опроса респонденты сообщают о разных деталях местности, где они видели насекомых.

Анализ ответов показал, что на участках с высокой травой и нектароносными растениями наблюдалось большое количество бабочек, а их виды были намного разнообразнее, чем «ухоженные» сады. Такой показатель зависит от того, что эти летающие существа зависят от доступа к нектару и и часто используют заросли для откладки своих яиц.

Ученые отметили, что эффект от высокой травы проявлялся в большей степени на участках, где велось интенсивное земледелие. В таких садах при оставлении зарослей число бабочек выросло на 93%. В городских районах численность увеличилась всего на 18%.

По словам исследователей, такие «дикие» зоны не требуют огромных финансов, следовательно садоводы могут сэкономить деньги и силы, затрачиваемые на уход за садом. Если тысячи людей поддержат инициативу создания участков с высокой травой, это приведет к росту популяции бабочек.

Однако за такие заросли и беспорядок на дачном участке могут вызвать возмущения со стороны соседей. Эксперты рассказали, какие меры ждут тех, кто не убирается на принадлежащих им территориях.

Анна Морозова

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