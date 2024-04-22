На Северо-Западе РФ ожидаются дожди и грозы, местами мокрый снег и метели

«Погода на этой неделе очень переменчива — уйдет один циклон, а уже следующий к 25—26 апреля хочет подняться к нам с юга. Там опять дожди, но зато придет потепление, и плюс 10 градусов должно быть нормой для дневной температуры. Между этими двумя циклонами кратковременное похолодание, но довольно значительное, так что вечером 23 и ночью 24 апреля в тылу уходящего на север циклона отдельные снежинки увидим», — сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.
В Карелии погоду на этой неделе также определят циклоны с юга. По данным карельского гидрометцентра, 22 апреля ожидаются сильные осадки: по южным районам пройдут дожди, на севере Карелии — снег. На севере республики ночью до минус 10 градусов, днем — до плюс 2. В южных районах по ночам до плюс 3 градусов, днем — 6−11 градусов тепла.
В Вологодской области влияние южного циклона проявится чуть слабее. Днем и предстоящей ночью ожидаются дожди, грозы, усиление ветра. В вторник — до 18 градусов тепла, в среду из-за дождей — плюс 6−11 градусов, в четверг из-за антициклона возможны заморозки, а днем — плюс 13 градусов. В пятницу воздух прогреется до 15−19 градусов тепла, прогнозирует ведущий синоптик Вологодского ЦГМС Ольга Рыкованова.
В Архангельской области ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед, ветер порывами до 15−17 м/с, прогнозирует Севгидромет. В северной половине области по ночам до минус 8 градусов, а при прояснениях — до минус 18. В Ненецком автономном округе будет облачная с прояснениями погода, местами снег, метель, ветер порывами до 15−18 м/с. Температура ночью — 17−22 градуса ниже нуля, местами от минус 7 до минус 12 градусов.
В Мурманской области погоду будет определять активный циклон, смещающийся с районов Белоруссии в северном направлении. Ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью до минус 12 градусов, днем до плюс 3. В среду и четверг ожидаются осадки. На севере Республики Коми еще стоят морозные ночи до минус 20 градусов, но днем воздух начнет прогреваться, температура вернется к климатической норме: днем до 2−4 градусов тепла, ночью — до минус 8 градусов. На юге республики ожидаются дожди, дожди со снегом, 3−8 градусов тепла, а ближе к выходным воздух может прогреться до плюс 10−15 градусов, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.
На территории Псковской области в понедельник ожидается облачная погода, ночью возможны сильные дожди, температура будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 13 градусов. По прогнозам синоптиков, небольшие дожди ожидаются на протяжении всей недели, при этом к выходным вероятность осадков будет минимальной, они пройдут лишь местами.
«В этом году апрель сначала поставил три рекорда по теплу, прогревая воздух до 20 — 25 градусов, а затем завалил свежим снегом. Однако, с приближением очередного южного циклона усилится ветер, местами до 15 м/с, придут новые осадки, теперь это будут дожди, местами сильные. В понедельник не исключены и грозовые дожди. Температура воздуха ночью — от 2 до 7 градусов, днем должно прогреть до 13−18 градусов, и теплее будет на юго-востоке, востоке области», — сообщили в Новгородском гидрометцентре.
Похолодание в Калининградской области, пришедшее в регион на минувшей неделе, продолжится и в начале новой семидневки, а к концу ее ожидается небольшое потепление, сообщили ТАСС в Гидрометцентре региона. «Погода на ближайшие пять дней в Калининградской области будет обуславливаться циклонической деятельностью, и потому временами ожидаются осадки: в понедельник возможен мокрый снег, в последующие дни — дождь», — рассказал начальник отдела Гидрометцентра Игорь Гуйван, отметив, что ветер в порывах будет достигать 12−17 м/с. По ночам еще около нуля и возможен небольшой минус. Но с четверга, 25 апреля, столбик термометра поднимется до плюс 4−8 градусов.