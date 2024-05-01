Что обязательно надо сделать на дачном участке в мае

Прежде всего, стоит привести в порядок газон. «Уделите время вычесыванию газона, подкормке и его реставрации, если есть повреждения. В мае траву следует скосить 1−2 раза», — предупредил специалист.
Для защиты будущего урожая в мае необходимо обработать от вредителей ягодные кустарники и плодовые деревья. Очередное профилактическое опрыскивание проводят в период бутонизации культур (фаза розового бутона).
Для тех, кто не успел сделать подкормки сада в апреле, необходимо будет обработать деревья комплексным удобрением в период появления бутонов.
Следующий важный шаг — подвязка к опоре малины, ежевики и винограда. «Выполнять эти работы следует как можно раньше, чтобы не повредить проснувшиеся почки. Виноград необходимо после подвязки укрыть специальными материалами для защиты от возвратных заморозков», — предупреждает специалист.
В мае продолжается посадка саженцев. Эксперт советует слегка притенить их и не забывать поливать, чтобы снизить риски гибели растения.
Для работы в огороде необходимо подготовить почву. «В первую очередь следует подготовить грядки: прорыхлить или перекопать почву для посадок. В процессе перекопки надо удалить все корни сорных растений», — говорит Абрамов.
В начале месяца можно высаживать рассаду в теплицу. Высаживаем рассаду ранней капусты в открытый грунт.
Также в мае проводится закалка рассады овощных культур и посев семян холодостойких культур. По словам специалиста, уже можно высаживать в грунт cемена гороха, моркови, редиса, зелени, лук-севок.
В последний месяц весны можно также заняться посадкой картофеля, обработкой клубничные грядки. Кусты необходимо вычистить, обрезать сухую листву. Специалист рекомендует обязательно обработать растения средствами защиты, чтобы исключить распространение вредителей и болезней по посадкам. В процессе рыхления добавляют удобрения и удаляют сорняки.