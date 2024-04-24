На Солнце синхронно произошли сразу четыре вспышки. Последствия
Произошедшее может вызвать магнитную бурю на Земле.
Произошедшее может вызвать магнитную бурю на Земле.
23 апреля на Солнце практически синхронно произошли сразу четыре вспышки. Космическая обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала на камеру эту редкое космическое явление.
По данным сервиса Space Weather, серия извержений произошла с разницей в несколько минут в четырех участках Солнца, разделенных сотнями тысяч километров. Вспышки были зафиксированы в трех солнечных пятнах и одной магнитной нити.
Произошедшее космическое явление ученые называют «симпатическими солнечными вспышками». Они состоят из нескольких взрывов, произошедших практически в одно и то же время в разных регионах Светила.
Симпатические солнечные вспышки возникают, когда нестабильности быстро перемещаются из одного региона в другой вдоль соединяющих их магнитных петель.
Пока неизвестно, окажет ли какое-то влияние на Землю солнечный материал, выброшенный в результате произошедших вспышек.
Как отмечают эксперты, произошедшее на Солнце явление может быть подтверждением того, что сейчас Светило приближается к пику своей активности в течение всего 11-летнего цикла.
Ранее об этом уже предупреждал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев.
«Не надо этого бояться как минимум по двум причинам. Во-первых, это характерная особенность Солнца, как пульс у человека. Если пульс пропадает или дает сбой, это более опасно, чем если он работает стабильно. Бояться нужно не максимумов, а каких-то сбоев. Вторая причина — цикл циклу рознь. Большинство ученых прогнозируют, что максимум в 2023—2024 годах будет довольно слабым, ниже среднего исторического значения».
Специалисты советуют внимательнее относиться к своему здоровью в период пика солнечной активности. Особенно это касается людей с чувствительной кожей и тех, кто остро реагирует на магнитные бури.