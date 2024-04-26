Вербное воскресенье. Что можно и что нельзя делать 28 апреля 2024 года
28 апреля 2024 года отмечается один из главных христианских праздников, Вход Господень в Иерусалим.
28 апреля 2024 года отмечается один из главных христианских праздников, Вход Господень в Иерусалим.
28 апреля 2024 года отмечается один из главных христианских праздников, Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Это переходящий праздник, он зависит от даты Пасхи, но всегда празднуется в воскресенье, предшествующее Пасхе. Также он следует сразу за Лазаревой субботой, эти праздники тесно связаны между собой. Праздник двунадесятый, то есть один из тех, на которых мы вспоминаем ключевые события новозаветной истории.
Вход Господень в Иерусалим празднуется за неделю перед Пасхой, в воскресенье шестой недели Великого поста. Это переходящий двунадесятый праздник, то есть его дата в церковном календаре не фиксирована — она зависит от даты Пасхи.
Вход Господень в Иерусалим — событие, которое описывают все четыре евангелиста: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Как рассказывает журнал «Фома», после воскрешения своего друга Лазаря Христос отправился в Иерусалим на празднование иудейского праздника Пасхи.
За Христом в столицу Израиля последовало множество народа. Люди были поражены чудом с Лазарем и оказывали Спасителю невероятные почести. Когда он въезжал на ослике в Иерусалимские ворота, все вокруг восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» И бросали Ему под ноги пальмовые ветви — царский символ.
Как и Лазарева суббота, Вход Господень в Иерусалим отстоит особняком от Великого поста. Эти дни подводят нас к особому периоду — Страстной седмице, которая, хотя и является постной, но уже вплотную приближает нас ко дню Воскресения Христова. Страстная седмица (29 апреля — 4 мая) — особая неделя в церковном году, когда мы переживаем пребывание Христа в Иерусалиме, Его предательство Иудой, Тайную вечерю, Распятие и положение во гроб. Каждый день седмицы, ввиду важности вспоминаемых событий, называется «великим».
В народе этот праздник называют Вербным Воскресеньем. Верующие идут в храмы с веточками и целыми букетами вербы. Священник освящает вербы в субботу, на всенощном бдении, и в воскресенье, после Божественной литургии. На Руси и в других славянских странах пальмовые ветви как символ праздника заменили на вербы. Первое упоминание об этой традиции можно найти в Изборнике Святослава начала XI века. Это третья по древности после «Остромирова Евангелия» и «Новгородского кодекса» древнерусская рукописная книга.
Вход Господень в Иерусалим — один из двух праздников в период Великого поста, когда к постному столу разрешается прибавлять рыбу.
Положено идти в храм на богослужение с вербой.
В этот день можно угоститься рыбой и выпить немного вина.
В этот день положено поменять постельное белье.
Надо не забывать, что пост продолжается, и сохранять соответствующий душевный настрой.
Нельзя давать деньги в долг.
Нельзя тяжело физически работать.
Нельзя ни с кем делиться тайнами.