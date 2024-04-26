«Частота аномалий увеличилась вдвое» Каким будет лето в России и ждут ли нас природные катастрофы? Объясняет климатолог

Почему катаклизмы происходят все чаще? Будет ли их больше? Каких аномалий стоит ждать летом и можно ли их предотвратить? На эти вопросы «Ленте.ру» ответил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.
«Лента.ру»: Весна ударила по России мощными наводнениями. Стоит ли ожидать каких-то катаклизмов летом?
Андрей Киселев: Каждое отдельное событие слабо предсказуемо, но если говорить о статистике Росгидромета, то за последние годы число таких аномалий выросло по крайней мере в два раза. Поэтому сама тенденция говорит о том, что это будет продолжаться.
Другое дело, что наша страна очень большая, с разными климатическими условиями, поэтому где-то это может быть сильный ливень, а где-то — засуха или ураган.
В последние годы в разных регионах все чаще наблюдаются так называемые волны тепла. Это периоды, когда на определенной территории температура воздуха становится по крайней мере на пять градусов выше климатической нормы и держится на таком уровне не менее пяти дней. Даже ночью температура остается очень высокой, хотя и ниже дневной.
То есть летом можно ждать в России аномальной жары?
Волны тепла — так они официально называются — фиксируются специалистами ежегодно. Но одно дело, когда волна тепла длится в течение пяти-семи дней, и иное — когда, как в 2010 году, она охватила почти всю европейскую часть России практически на два месяца. Это сильно сказывается на пожилых людях и людях с ослабленным здоровьем. Как следствие, тогда официально была зарегистрирована повышенная смертность.
Но волны тепла такой силы, как в 2010 году, все же фиксируются несколько раз за век. Нельзя точно сказать, стоит ли ожидать такого явления в этом сезоне, так как прогнозировать каждое отдельное событие практически невозможно. Все это зависит от особенностей региона, это целый комплекс факторов, включая рельеф, метеорологические параметры и другие характеристики. Каждое такое событие — результат сочетания множества местных факторов, а вот частота появления таких событий обусловлена антропогенным потеплением.
О каких цифрах идет речь?
По этой статистике, с 2001 по 2020 год в среднем на территории России ежегодно происходило 371 опасное гидрометеорологическое явление. Причем я еще раз подчеркиваю: речь идет исключительно о тех случаях, которые нанесли серьезный ущерб либо экономике, либо людям. Или и тому, и другому. Если мы говорим о безобидных случаях, то их обычно в два-три раза больше.
То есть в среднем практически ежедневно что-то происходит. Но все же стоит напомнить, что наша страна — большая по площади, поэтому удивляться тому, что из года в год происходят эти события, конечно, не приходится.
А есть ли регионы, где наиболее часто происходят подобные события, или же, наоборот, где практически ничего не происходит?
Ученые ведут индекс климатических рисков всех регионов. Он очень сложный, учитывает не только частоту подобных климатических явлений, но и их силу, а также ситуацию в регионе: численность населения, инфраструктуру и другие факторы. Если говорить об этом индексе, который может меняться от нуля до единицы, то чем меньше его значение, тем лучше для территории.
Например, Северо-Западная Россия находится в числе благополучных регионов, где этот индекс попадает в нижнюю треть риска — от нуля до 0,33. Центральный регион, наоборот, относится к самым «рискованным» — от 0,67 до 1. Здесь речь не идет исключительно о числе негативных событий. Этот индекс включает в себя комплексную информацию, в нее входят и число катаклизмов за год, и их сила, и особенности региона.
Поскольку при построении индекса использовалась статистика многих лет, то, в общем-то, можно говорить, что какой-то регион более, а какой-то менее благополучный.
Получается, что в местах, где есть инфраструктура и промышленность, неблагоприятные явления регистрируются чаще, потому что это заметно.
В малонаселенных регионах эти катаклизмы тоже случаются, но их никто не замечает?
Примерно так. Тот же Центральный регион значительно плотнее населен.
В нем больше всевозможных промышленных объектов, и так далее. Поэтому, когда речь идет об ущербе, вы понимаете, что если взять Крайний Север, где плотность населения меньше одного человека на квадратный километр и нет инфраструктуры, то какой бы силы ураган ни пролетел, он не причинит ущерба просто потому, что там ничего нет. А в Центральном регионе все наоборот.
Можно ли для каждого региона разработать прогноз природных катаклизмов, учитывая особенности местности?
Из общих соображений можно предположить, что, например, на Дальнем Востоке, где часто происходят наводнения, засуха не будет представлять угрозы. Таким образом можно определить список неблагоприятных аномалий, которые могут возникнуть в каком-то регионе, но спрогнозировать точное время их возникновения и степень угрозы, к сожалению, сложно.
Я должен добавить еще одну вещь. Ураганы, вихри, наводнения — это все же краткосрочные явления, которые длятся несколько часов, дней, недель.
Это может привести к дополнительным рискам аварийности для уже построенных объектов. Ведь когда строили [объекты на Севере], то никому не приходило в голову, что мерзлота будет себя вести так подло по отношению к человеку.
С другой стороны, по мере таяния льда в арктических морях мы можем ожидать, что в обозримом будущем откроется Северный морской путь и начнется освоение Арктики. Это потребует дополнительной инфраструктуры, которую, возможно, придется строить заново в районе побережья. В любом случае нам нужно быть готовыми к возможным опасностям, связанным с деградацией вечной мерзлоты и изменением климата, и быть готовыми к значительным вложениям.
Кроме того, в многолетней мерзлоте содержатся парниковые газы, которые способствуют нынешнему изменению климата и глобальному потеплению. Это углекислый газ и метан. Когда мерзлота тает, содержащиеся в ней газы попадают в атмосферу. Если углекислый газ просто высвобождается из мерзлого грунта, то с метаном все сложнее. Мало того, что он тоже перемещается в атмосферу, еще и оживают производящие метан анаэробные бактерии, работающие в условиях отсутствия или острого дефицита кислорода. Когда они находятся в мерзлоте, они спят, но при оттаивании снова начинают вырабатывать метан.
На сколько градусов стало теплее за последнее время в Центральной России?
В России температура воздуха повышается примерно в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по земному шару. С 1880 по 2012 год потепление составило 0,85 градуса. Обычный человек не заметит, но в глобальном смысле это много. Парижское соглашение по климату, которое подписали многие страны, обозначило, что точка невозврата для глобальной смены климата — это изменение средней температуры воздуха на два градуса относительно доиндустриального периода.
Опасность, что растает мерзлота, грозит не завтра, а через много-много лет. Наверное, поэтому она кажется такой призрачной.
Вы знаете, если говорить о том, что происходит сегодня, завтра или через неделю, то это скорее похоже на прогноз погоды. Синоптик — это тот, кто предсказывает погоду на завтра. Климатический прогноз — на более длительный период времени. Мы не говорим, что лето будет, например, более жарким. Мы говорим о тенденции.
Существует мнение, что неблагоприятные погодные явления возникают циклически. Например, говорят, что сильные наводнения происходят раз в 30 лет. Это похоже на правду?
Мне довелось читать статью, где говорилось, что сильные наводнения, пусть даже и не такие катастрофические, происходят примерно раз в 20 лет. Цикличность в определенных ситуациях действительно присутствует.
В разных регионах цикличность может зависеть от местных факторов: снежной ли была зима, какова была интенсивность осадков и прочее.
Кроме того, готовность человека к таким ситуациям также может влиять на последствия. Например, в Европе были крупные наводнения в последние годы, и мы видели ужасные картинки затопленных домов и машин в Германии и Австрии. Однако в Нидерландах таких катастрофических последствий не было, потому что они имеют многовековой опыт борьбы с наводнениями и приспосабливаются к ним по мере возможности.
Поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно и перенимать опыт других стран, насколько это возможно, чтобы применить его на своей территории и в своих условиях.
Рост числа аномальных погодных явлений связан как раз с изменением климата или для этого есть и другие причины?
Основное, конечно, это изменение климата. Но стоит учитывать, что все, что происходит, складывается из двух факторов: антропогенного и внутреннего. Антропогенный фактор — влияние человека на окружающую среду, а внутренний — крупномасштабные процессы в самой климатической системе, которые бывают цикличными.
Например, когда мы говорим о температурных рекордах, то обычно они совпадают с годами так называемого эффекта Эль-Ниньо — явления, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса.
Учитывая рост количества природных катаклизмов по сравнению с ХХ веком, можно ли ожидать, что ситуация будет стремительно ухудшаться с каждым годом?
Если говорить в целом, то я повторю: если посчитать среднее значение за этот век, то происходит примерно одно неблагоприятное природное явление в день. Однако, как я уже упоминал, это связано с большой территорией, поэтому ситуация может меняться. В 2018 году было 465 событий, в 2019 — 346, затем — 372, 417, 300 и 334 в 2022 году, а в 2023 году — 448.
Мы видим, что число событий колеблется вокруг цифры 400. По сравнению с концом прошлого века это много, но рост все же не является линейным.
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Что может сделать человек, чтобы обезопасить себя от климатических угроз?
На Западе обращаются к каждому, начиная с маленьких компаний и отдельных школ. В нашей стране структура немного иная, и серьезные изменения могут быть внесены федеральными властями и местными властями. То есть местная администрация может принимать решения, которые имеют последствия. Например, наладить хорошую систему оповещения населения, отрегулировать систему водоотведения в городе и т. д.
Что касается отдельного человека, то возможности каждого из нас не очень велики, но и не так малы, как может показаться. Например, представим себе такую ситуацию: скоро лето, и вы собираетесь на шашлыки. По каким-то причинам вы не очень хорошо потушили костер. Вы оставили бутылки, которые не хотели нести домой. Они могут работать как лупа, и происходит возгорание.
Или другой классический пример: человек уходит из комнаты, особенно из нежилой, не выключая свет. Таким образом вы расходуете лишнюю электроэнергию, которую нужно производить. В результате растут выбросы тех же парниковых газов и т. д. Опять же раздельный сбор мусора — россияне не привыкли к этому. Западный человек тоже не привык, но он дисциплинирован тем фактом, что в случае нарушения ему придется заплатить большой штраф. Если мы относимся к этому осознанно, то мы в меру своих сил способствуем созданию более здоровой экологической обстановки, и это влияет на климат.