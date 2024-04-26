Черешня точно будет сахарной: дачники раскрыли секрет сочной ягоды

Откопайте посадочную яму. На дно ямы уложите дренаж из песка толщиной около 10 см, что способствует отличной дренажной системе и защите корней от гниения. Внесите в яму полведра компоста или перепревшего навоза, чтобы обогатить землю питательными элементами и способствовать росту корней.
На второй год после посадки введите в почву вокруг дерева 120 г мочевины для насыщения растения необходимыми питательными веществами. Обильно поливайте землю вокруг черешни после подкормки.
Через неделю после первого внесения удобрений приготовьте раствор из 60 г мочевины на 10 л воды. Вносите этот раствор трижды в месяц, поддерживая питательный баланс почвы. Шаг 4: Мульчирование приствольного круга.
Покройте приствольную зону слоем мульчи (солома или сено) толщиной 10−15 см. Это помогает удерживать влагу, подавлять рост сорняков и защищать корни от экстремальных температур.
В начале весны обработайте ствол дерева известковым раствором для предотвращения солнечных ожогов и перегрева. Нанесите известковый раствор на ствол кистью или распылителем.
Придерживаясь этих шагов, вы создадите идеальные условия для развития черешневого дерева, что позволит вам в конечном итоге насладиться обильным урожаем сладких и сочных ягод.
Для всех, у кого на даче и огороде есть навоз, ввели новые жесткие правила с мая.