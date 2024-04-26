Россияне рассказали, что для них значит дача
49% опрошенных россиян сообщили, что для них дача — это работа в огороде.
49% опрошенных россиян сообщили, что для них дача — это работа в огороде.
В преддверии майских праздников и дачного сезона подоспело актуальное исследование. Ученые доказали, что копание на грядках и занятие садоводством снижает риск развития депрессии почти на четверть. А тем временем россияне признались, что огород для них действительно важен, а дача у них ассоциируется именно с грядками. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.
Так, почти половина опрошенных (49%) сообщили, что дача для них — это, в первую очередь, работа на земле: грядки, физический труд, натуральные фрукты, овощи и ягоды.
Еще 26% отметили, что дача — это отдых на природе, возможность побыть на свежем воздухе и отдохнуть от городской суеты.
«Дача — это отдых душой, прекрасная природа и чистый воздух. С детства люблю дачу и каждый раз не хочется уезжать после трудового отдыха в бетонные душные джунгли», — рассказывает участница опроса.
13% респондентов говорят, что дача для них — это возможность собраться всей семьей. В городе каждый занят своим делом, а на природе все, наоборот, объединяются общим занятием.
9% говорят, что на даче они не работают, отдыхают. Для них загородный домик — это возможность пожарить шашлыки, посидеть с друзьями.
Оставшиеся 3% выбрали «другое» и поделились своими вариантами.
«Дача — это все, что перечислено: и труд, и отдых, и общение, и единение с природой», — говорит участник опроса.
«Трудотерапия и потом отдых на природе. А еще это свежий салат с грядки и крепкий сон на мансарде с открытым окном и щебетанием птиц. Это душ из бочки, ягоды с куста, экскурсия по окрестностям, чтобы узнать у соседей кто что посадил и вырастил», — улыбается другая.
Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,3 тысячи человек.