Синоптики предупредили москвичей о грозе 27 апреля

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +16 до +18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5.
В Московской области днем прогнозируют от +15 до +20 градусов, ночью похолодает до +3.
Ожидается юго-западный, западный ветер со скоростью 6−11 м/с, местами возможны порывы ветра до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 750−755 мм ртутного столба.
Ранее, 26 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в период майских праздников, с 27 мая по 1 апреля, жителей Москвы ждет достаточно теплая погода, в некоторые дни температура будет достигать июньских значений.