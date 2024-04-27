05:27 (мск), источник: Известия

Синоптики предупредили москвичей о грозе 27 апреля

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до +18 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в 27 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +16 до +18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5.

В Московской области днем прогнозируют от +15 до +20 градусов, ночью похолодает до +3.

Ожидается юго-западный, западный ветер со скоростью 6−11 м/с, местами возможны порывы ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 750−755 мм ртутного столба.

Ранее, 26 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в период майских праздников, с 27 мая по 1 апреля, жителей Москвы ждет достаточно теплая погода, в некоторые дни температура будет достигать июньских значений.

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