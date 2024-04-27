Главный садовод России Андрей Туманов: «Я за ранние посадки овощей»
Эксперт рассказал, как защитить рассаду от майских заморозков.
Эксперт рассказал, как защитить рассаду от майских заморозков.
Для дачников в мае наступают горячие деньки: дел много, хочется все успеть. Одни спешат высадить рассаду томатов, перцев и баклажан в теплицу, другие сеют зелень в открытый грунт, третьи занимаются цветами. А вместе с тем все эти усилия могут оказаться напрасными, если надежно не защитить нежные ростки от традиционных майских заморозков. Секретом о том, как правильно понимать язык природы и действовать с ним в унисон, с читателями «МК» поделился глава общероссийской общественной организации «Садоводы России», журналист, телеведущий, политический деятель Андрей ТУМАНОВ.
«Главная задача любого садовода — научиться действовать не по календарю, тем более не руководствоваться советами из интернета, а следовать определенной фенофазе растений. Причем даже на участке в 6 соток она может отличаться. Например, с южной стороны моего дома уже давно распустились первые цветы, а с северной еще не так давно лежал снег. Соответственно и время посадок будет там разное. Поэтому смотрите сами, насколько почва на вашем участке прогрелась и готова к тому, чтобы вы могли заняться посадками. Но обычно в первой декаде мая уже можно сажать любые холодостойкие культуры. К ним относится редиска, салаты, множество видов капусты, морковь, свекла и всяческая зеленушка. Даже если придут заморозки, и температура опустится до минус 5, им ничего не будет», — говорит эксперт.
По его словам, теплолюбивые помидоры, напротив, требуют к себе совсем иного отношения. Их рассаду следует особо тщательно защищать, причем не только в мае, потому что в нашей климатической зоне заморозки бывают даже в июне. Поэтому Андрей Туманов советует сажать их в теплицу, плюс на каждый кустик рассады надеть сверху пластиковую пятилитровую бутылку, предварительно отрезав у нее дно. Если в теплице жарко, крышку на бутылке можно будет открыть — пусть рассада проветривается. Похолодает — крышку закройте. С помощью подобных защитных приспособлений можно намного раньше посадить томаты и другие теплолюбивые овощи, и тем самым защитить их еще и от грибковых болезней.
«Я за раннюю посадку, потому что благодаря ей вы сможете получить урожай до того, как различные болезни растений дадут о себе знать», — советует эксперт.