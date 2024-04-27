19:57 (мск), источник: ТАСС

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у побережья острова Ява в Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: Reuters

Эпицентр находился в 85 км к югу от города Банджар с населением около 37,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 54 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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