Апрель 2024-го вошел в тройку самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений

«Точное значение средней температуры воздуха этого месяца будет известно вечером, однако можно с большой долей уверенности сказать, что она окажется в диапазоне +10,7…+10,8 градуса», — написал он в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил, что месяц в этом году стал теплее нормы на 3,9−4,0 градусов, уступив при этом апрелю 2001-го, средняя температура воздуха которого составила +11 градусов, и апреля 2000 года с +11,1 градуса. По словам Леуса, в этом месяце выпало 47,4 мм осадков, что составило 129% от месячной нормы.
«Это достаточно обычные показатели для второго весеннего месяца, и это седьмое место в списке самых влажных в XXI веке», — уточнил он.
Ранее в этот день сообщалось, что 30 апреля в Московском регионе ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь. Температура воздуха в столице днем будет варьироваться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10. В Московской области днем прогнозируют от +19 до +24 градусов, ночью похолодает до +7.
До этого, 26 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в период майских праздников с 27 апреля по 1 мая жителей Москвы ждет достаточно теплая погода, в некоторые дни температура будет достигать июньских значений.