15:45 (мск), источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Сладкие и сочные початки: 1 годный лайфхак, и вырастить кукурузу получится у каждого

Кукуруза — одно из самых популярных злаковых культур, которую выращивают не только для урожая зерна, но и для употребления в свежем виде в качестве овоща.

Сладкие и сочные початки: 1 годный лайфхак, и вырастить кукурузу получится у каждого | Источник: Freepik

Как получить сладкие и сочные початки кукурузы, выяснило ИА Krasnoyarskmedia.

1. Выбор места для посадки. Кукуруза любит солнечные места и плодородные почвы. Поэтому выберите участок с хорошим освещением и удобренной почвой.

2. Подготовка почвы. Перед посадкой кукурузы рекомендуется обработать почву, удалить сорняки и добавить органические удобрения.

3. Посадка кукурузы. Сажать кукурузу рекомендуется в конце весны, когда почва уже прогрелась. Расстояние между растениями — около 25−30 см.

4. Уход за растениями. Помимо полива, кукурузу нужно регулярно подкармливать минеральными удобрениями и рыхлить почву вокруг растений.

5. Уборка урожая. Кукурузу собирают, когда початки на растениях достигают полной зрелости. Для получения сладких и сочных початков, рекомендуется убирать урожай непосредственно перед употреблением.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить вкусные и сочные початки кукурузы, которые порадуют вас и ваших близких своим неповторимым вкусом.

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