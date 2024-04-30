Сладкие и сочные початки: 1 годный лайфхак, и вырастить кукурузу получится у каждого
Кукуруза — одно из самых популярных злаковых культур, которую выращивают не только для урожая зерна, но и для употребления в свежем виде в качестве овоща.
Кукуруза — одно из самых популярных злаковых культур, которую выращивают не только для урожая зерна, но и для употребления в свежем виде в качестве овоща.
Как получить сладкие и сочные початки кукурузы, выяснило ИА Krasnoyarskmedia.
1. Выбор места для посадки. Кукуруза любит солнечные места и плодородные почвы. Поэтому выберите участок с хорошим освещением и удобренной почвой.
2. Подготовка почвы. Перед посадкой кукурузы рекомендуется обработать почву, удалить сорняки и добавить органические удобрения.
3. Посадка кукурузы. Сажать кукурузу рекомендуется в конце весны, когда почва уже прогрелась. Расстояние между растениями — около 25−30 см.
4. Уход за растениями. Помимо полива, кукурузу нужно регулярно подкармливать минеральными удобрениями и рыхлить почву вокруг растений.
5. Уборка урожая. Кукурузу собирают, когда початки на растениях достигают полной зрелости. Для получения сладких и сочных початков, рекомендуется убирать урожай непосредственно перед употреблением.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить вкусные и сочные початки кукурузы, которые порадуют вас и ваших близких своим неповторимым вкусом.