Овсянница, лаванда и тысячелистник: самые некапризные цветы для посадки в мае

Среди огромного рынка цветочных растений есть, как мне кажется, некие «столпы» — это растения, без которых невозможно представить дачный участок. Например, это надежные, годами, а то и десятилетиями проверенные красавцы типа флоксов, пионов, популярных однолетников и отказываться от них не стоит ни в коем случае, они никогда не подводили и не подведут. Другая группа растений — это милые, желательные, но не обязательные дополнения к садовым красотам — симпатичные однолетники-новинки, растения-капризули и так далее.
Есть также те растения, которые в какой-то момент просто начинают беззастенчиво пиарить, предлагая их навязчиво и распространяя про них всякие небылицы. Пару лет назад отовсюду выскакивала глициния — невероятно красиво цветущее дерево, для нашего климата абсолютно не подходящее. Ну или показывают какие-то другие чудеса — невероятные лианы, усыпанные гроздьями цветов, а стоит лишь посмотреть на данные этого растения, чтобы понять — перед нами всего лишь фотошоп.
Будьте осторожны с теми растениями, которые описываются продавцами «взахлеб» — вроде как «лучше не бывает». Не позволяйте наживаться на вашей доверчивости. Увидели некий «хит продаж» — не поленитесь, посмотрите в том же интернете, что это за чудо такое, соответствует ли информация, которую вам сообщили, правде. Делайте поправку и на информацию из интернета — там тоже много недоброкачественных сведений. Помните: истина — где-то посередине!
При виде этого растения — клематис сорта Гернси крим — так и хочется воскликнуть: это прямо невеста! Обильно цветущий клематис с крупными (14−16 см) цветками вас удивит: сначала они кремово-желтые, с зеленоватой полоской посередине, а при распускании становятся белыми. Подходит для выращивания в контейнерах. Зимостойкость высокая.
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Однолетник лобелия сорта Регатта Розовая — чудо. Издалека будет казаться, что на какое-то растение сели чудесные бабочки нежно-розового цвета. Прекрасный вариант для кашпо.
Это воздушное растение с тонким медовым ароматом родилось путем естественного скрещивания: солидаго и астра птармиковидная полюбили друг друга, и вот перед вами плод их любви. Очень эффектный золотистый кустик астры бисерной Лемор источает тонкий аромат и выглядит изумительно в групповых посадках.
Овсяница: предпочитает камни
Если вы любите дорожки из камня, альпийские горки, то не обойдетесь без овсяницы сизой сорта Азурит. Растение похоже на сизую кочку, выглядит очень эффектно благодаря узким серо-серебристым листьям. Соцветия «выстрелят» серо-зелеными метелками в середине лета. Овсяницу сажают и в рокариях, и на рабатках, уход — стрижка весной и нечастые поливы летом. Зимует под снегом.
Лаванда: вопреки привычкам
В представлении большинства из нас лаванда — сине-фиолетовая. Но это не так. В Англии вывели сорт лаванды узколистной Rosea. Общий облик растения всем вам хорошо известен, но цветки его — поразят: они нежно-розовые. В остальном все так же, и даже аромат знакомый.
Монарда: триумф цвета и… чаепитий
Сорт Пинк Суприм монарды гибридной поразит своим оттенком даже знатоков. Она великолепна! Эффектные полумахровые соцветия, насыщенно-розовые, ароматные, привлекают внимание на любой клумбе. Одинаково хорошо смотрится растение и в групповых посадках, и как солитер.
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А еще это радость для поклонников чая с бергамотом: при добавлении листьев и цветков монарды в заварку вы получите любимый ароматный напиток. Ухода растение почти не требует, зимует под снегом.
Мшанка: мягче только шелк
Почвопокровник мшанка шиловидная с тонкими листочками и крошечными ползучими побегами. Разрастается подушкой, внешне — нечто среднее между травой и мхом. Цветет все лето белыми цветочками-звездочками с медовым ароматом.
Идеально подходит для каменистых садов, легко заполняет пустоты между камнями, тротуарными плитами. Одно но: из-за поверхностно расположенной корневой системы плохо переносит длительную засуху. Растение морозоустойчивое, в снежные зимы не требует укрытия.
Тысячелистник: море радости
Удивительно благодарное, бурно цветущее растение. Посадите его — и получите до конца лета букет, напоминающий лоскутное одеяльце: корзинки тысячелистника разных оттенков изумительно смотрятся на фоне перисто-рассеченных листочков. Растение, кстати, медонос, а еще оно зимостойкое, не требует дополнительного укрытия на зиму.
Вы не поверите, но за этим очаровательным растением и правда почти не придется ухаживать.
Красота же — просто невероятная: со стороны цветущий кустик кажется нежным облачком. Перовския разрастается вширь всего на 40 см. А еще у него очень ароматные листья, запах их похож на запах шалфея.
Платикодон: размер не имеет значения
У многолетнего платикодона Астра Семи Дабл Вайт, не превышающего в высоту 25 см, поражают цветки: они очень большие, до 7 см в диаметре, необычной формы, махровые. Растение подходит для альпийских горок. Идеальное время высадки в грунт, в хорошо дренированную почву — апрель. Старые побеги у растения обрезают после зимовки, весной. Цветет платикодон с июля по сентябрь.
Статица: на память о тепле и солнце
Удивительные сухоцветы — позволяют человеку круглый год любоваться на «живые» летние цветки.
Статице Синяя полночь поражает: у нее сапфирового цвета соцветия, усеянные жемчужинками-звездами. Таким оно останется и после срезки и будет радовать всю зиму.
Пеннисетум: все краски жизни
Поразительное растение, очень эффектное. Пеннисетум лисохвостный Ред Хед выпустит на свет божий огромное количество колосков, окрас которых будет меняться. Издалека куст кажется сиренево-розоватым, к осени он обретет золотистый отсвет. Растет быстро, а вот зимовать будет только под лапником или слоем мульчи.
ФЛОКС С… ШИЛОМ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Шиловидные флоксы одни цветоводы обожают, другие считают «разводом». Понятно и то и другое: у одних флокс разрастается и обильно цветет, у других — погибает или цветет скудно, не оправдывая тех надежд, что на него были возложены. Наш совет: попробуйте вырастить его еще раз, получится — красота будет невероятная. Новинка и хит сезона — флокс шиловидный «белоснежный восторг». Он любит солнце и не привередничает относительно ухода и кислотности почвы. А еще этот малыш — один из самых морозостойких.
НОВАЯ КРАСОТКА, ВСЕ ТАК ЖЕ ВЛЮБЛЕННАЯ.
Дицентру раньше можно было встретить в каждом саду: ее симпатичные цветочки-сердечки породили огромное количество легенд о возникновении растения, самая популярная из которых — «Разбитое сердце Жанетты». Новая дицентра — сорта «йеллоу лиф» — отличается от сестриц золотой листвой, что выглядит очень необычно. А цветочки у нее все те же, это сердечки, как будто пронзенные белой стрелой. Ухаживать за дицентрой несложно, она оценит периодическое рыхление почвы и будет благодарна за подкормки.