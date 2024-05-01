На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
БИШКЕК, 1 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в среду на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте.
БИШКЕК, 1 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в среду на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте.
По данным института, подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы в 7.37 (4.37 мск) в 18 километрах к юго-западу от киргизского села Карамык и в 105 километрах от города Баткена. В ближайших к эпицентру населенных пунктах Киргизии селах Карамык и Шибээ интенсивность колебаний земной коры составила 2,5 балла.
Еще одно землетрясение, как сообщили в институте, произошло в Киргизии в 12.02 (9.02 мск). Его магнитуда составила 3,8. Очаг подземных толчков располагался в горах Заалайского хребта, в 9 километрах к юго-востоку от села Бор-Дебе. В населенном пункте интенсивность толчков составила примерно 3 балла.
По данным МЧС Киргизии, жертв и разрушений в результате колебаний земной коры в республике нет.