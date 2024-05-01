14:39 (мск), источник: Аргументы и факты

Эксперт Быстров рассказал, чем лучше красить яйца к Пасхе

Православные христиане будут отмечать праздник 5 мая.

Эксперт Быстров рассказал, чем лучше красить яйца к Пасхе | Источник: Аргументы и факты

Для окрашивания яиц к Пасхе лучше использовать природные красители или специальные смеси без опасных веществ. Об этом рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров в разговоре с RT.

Быстров напомнил, что в этом году православные христиане будут отмечать Пасху 5 мая. По его словам, в преддверии праздника многие люди традиционно окрашивают яйца, используя для этого различные красители или декоративные наборы.

Эксперт посоветовал выбирать для окрашивания природные компоненты — зелень, овощи, фрукты, ягоды или приправы.

По его словам, многие из них обладают стойким и ярким пигментом, при этом не содержат в себе опасных химических соединений.

«Насыщенный и красивый цвет яйцам придаст луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, шпинат, куркума, паприка, черника и клюква. Также безопасно использовать специальные пищевые красители. Обратите внимание: для придания цвета яйцам можно использовать только продукты с добавками Е122, Е163, Е110, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131», — предупредил он.

Эксперт объяснил, что непищевые красители и краски могут привести к отравлению. Также он рекомендовал не приобретать красители без фабричной упаковки, которые невозможно идентифицировать.

 Ответные меры. Эксперт Колташов призвал признать ЕС преступным сообществом
Антирейтинг. Врач рассказала, каких болезней нужно опасаться пенсионерам
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»