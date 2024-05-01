Эксперт Быстров рассказал, чем лучше красить яйца к Пасхе
Православные христиане будут отмечать праздник 5 мая.
Православные христиане будут отмечать праздник 5 мая.
Для окрашивания яиц к Пасхе лучше использовать природные красители или специальные смеси без опасных веществ. Об этом рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров в разговоре с RT.
Быстров напомнил, что в этом году православные христиане будут отмечать Пасху 5 мая. По его словам, в преддверии праздника многие люди традиционно окрашивают яйца, используя для этого различные красители или декоративные наборы.
По его словам, многие из них обладают стойким и ярким пигментом, при этом не содержат в себе опасных химических соединений.
«Насыщенный и красивый цвет яйцам придаст луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, шпинат, куркума, паприка, черника и клюква. Также безопасно использовать специальные пищевые красители. Обратите внимание: для придания цвета яйцам можно использовать только продукты с добавками Е122, Е163, Е110, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131», — предупредил он.
Эксперт объяснил, что непищевые красители и краски могут привести к отравлению. Также он рекомендовал не приобретать красители без фабричной упаковки, которые невозможно идентифицировать.