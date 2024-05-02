03:00 (мск), источник: Московский комсомолец

За посадку картошки на даче не будут оштрафовать

В последнее время среди садоводов широко обсуждались слухи о возможном запрете на выращивание картофеля для личных нужд. Однако эксперты опровергли эти опасения.

Источник: РИА "Новости"

Дезинформацией стала неправильная интерпретация статьи КоАП о правилах производства и оборота семян. Однако эти правила применяются лишь к коммерческому производству с последующей реализацией урожая.

Выращивание картофеля для собственного потребления из любых источников семян, включая личный урожай и семена от знакомых, абсолютно законно. Об этом пишет progorodchelny.

Однако важно обращать внимание на качество семян. Для получения стабильных урожаев рекомендуется использовать проверенные сорта, адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям.

Ранние сорта (60−80 дней), среднеранние (80−100 дней) и среднеспелые (100−120 дней) считаются оптимальными для выращивания.

Соблюдение правил агротехники также способствует увеличению урожая.

Таким образом, слухи о запрете выращивания картофеля для личного потребления не соответствуют действительности. Садоводы могут продолжать свободно выращивать картофель для собственных нужд.

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