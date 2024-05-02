Россию будет бросать из жары в холод: Гидрометцентр предупредил о резких скачках температуры в мае
Синоптик Вильфанд: в мае Россию ждут резкие скачки погоды из жары в холод.
Синоптик Вильфанд: в мае Россию ждут резкие скачки погоды из жары в холод.
Гидрометцентр России дал прогноз погоды в стране на май, и он неожиданный. С одной стороны — все в рамках климатических норм. С другой — нормальной погоды нам ждать не стоит! Как так?
— В мае средняя температура практически на всей территории России будет около нормы. Но при этом ожидаются очень резкие колебания и изменения погоды в течение месяца. Причём во всех регионах, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Очень жаркую погоду будут сменять существенные понижения температуры и наоборот. В итоге средняя температура месяца будет близкой к норме, но это все равно что измерять среднюю температуру по больнице.
Впрочем, есть и приятное исключение на общем фоне. Тёплый май синоптики Гидрометцентра обещают жителям Калининградской, Псковской, Смоленской и Брянской областей. Это не значит, что там обойдётся без резких перемен в погоде, но все же средняя температура месяца окажется примерно на 1 градус выше климатической нормы.
— Осадков на большей части территории также около нормы, — говорит Вильфанд.
Но не везде. На юге Центрального федерального округа (в Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях), в Приволжском федеральном округе, Волгоградской и Астраханской областях, в Калмыкии, на юге Урала ожидается дефицит осадков. Проще говоря, май в этих регионах будет сухим. Также на Камчатке и в Магаданской области.
Много дождей, а то и снега, синоптики предрекают на Ямале и Таймыре. Мокрый финал весны будет также в Забайкалье, Бурятии, Амурской области, на севере Хабаровского края и на юге Якутии.
Роман Вильфанд напомнил, чтобы прогнозы на месяц вперёд — вероятностные, в них речь идёт об отклонениях от климатической нормы, а не о конкретных температурах на каждый день:
— Прогнозировать погоду по дням даже теоретически можно только на 14 — 15 дней вперёд. А предел практической предсказуемости сейчас 6 — 7 дней, — признает научный руководитель Гидрометцентра.