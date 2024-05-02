Дачка на прокачку. Юристы рассказали, что нельзя строить в своем саду
А заодно раскрыли размер штрафов за нарушения.
А заодно раскрыли размер штрафов за нарушения.
Для садоводов и дачников земельный участок — не только возможность выращивать овощи и фрукты. Некоторые используют площадку для других нужд, но законно ли это? На этот вопрос aif.ru дали ответ юристы.
С 2022 года российское законодательство разрешило владельцам разводить на садовых участках некоторые виды домашней птицы и скота.
«Теперь разрешено разводить любых птиц, кроликов и даже минипигов — декоративных карликовых свиней. Не возбраняется заниматься пчеловодством, — говорит адвокат Александр Щербинин. — Но при одном условии. Человек занимается этим для себя, а не с целью дальнейшей продажи. Если гражданин решит содержать на участке лошадей, свиней, крупный рогатый скот, то будет отвечать за это перед законом. Этих животных разводить на садовом участке по-прежнему запрещено».
Кроме того, даже на разрешенные виды мелкого скота и птиц могут быть наложены ограничения. Правление СНТ имеет право вынести вопрос о содержании некоторых видов птиц и животных на общее собрание и, например, запретить разведение крупных птиц — гусей, индюков и так далее.
«Поэтому прежде, чем решиться на разведение сельскохозяйственных животных и птиц, советую изучить Устав СНТ и правила собственников участков. Если сосед пытается создать в саду мини-ферму, контактный зоопарк или что-то подобное, то нужно уведомить об этом правление СНТ, пожаловаться в прокуратуру и подать заявление в районный суд по месту регистрации участка», — уточнил Щербинин.
В городах и поселках, которые живут за счет туризма, очень часто можно увидеть, как садовые домики превращаются в гостевые дома и даже отели. Особенно это характерно для русского Юга, где каждая сотка земли в большой цене. Как разобраться, законно это или нет?
Каждый земельный участок имеет свой вид разрешенного использования. Юрист, эксперт по земельным вопросам Александр Горяинов уточняет: возвести мини-отель можно там, где установлен соответствующий вид (код 4.7 «Гостиничное обслуживание»).
«Как правило, во всех населенных пунктах для зон СНТ предусматриваются отдельные территориальные зоны, в отношении которых градостроительными регламентами предусматривается определенный перечень видов разрешенного использования, — говорит он. — Если в этом перечне будет предусмотрен вид “Гостиничное обслуживание код 4.7”, то собственник земельного участка, расположенного на территории СНТ, вправе установить его в отношении своего земельного участка и построить на участке мини-гостиницу».
Но на практике муниципальные образования подобной возможности не предоставляют. А значит, строительство мини-гостиницы на территории СНТ будет нелегальным. В отношении таких объектов соседи и члены правления СНТ могут предпринять меры.
«Незаконная постройка подлежит либо сносу, либо приведению ее в соответствие с установленными требованиями. Снос — крайняя мера гражданско-правовой ответственности. Поэтому сначала суд выяснит, можно ли привести объект в соответствие с установленным для участка видом разрешенного использования. Если нет либо же если владелец-нарушитель не собирается этого делать, то суд может принять решение о сносе постройки».
Перечень того, что можно делать на участке, а что — нельзя, весьма обширный. Если гражданин сделал из сада ферму или мини-гостиницу, как было указано выше, то ему могут вменить нецелевое использование участка. Штраф за это — 0,5—1% от его кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. руб. Для участков с неопределенной стоимостью участка размер штрафа составит от 10 до 20 тыс. руб.
Есть и другие штрафные санкции: