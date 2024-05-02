Энтомолог Марьинский рассказал, какие вредители появляются в огороде в мае
В мае в огороде активизируются сразу несколько вредоносных насекомых.
В мае в огороде активизируются сразу несколько вредоносных насекомых.
В мае на огороде среди вредителей в первую очередь активизируется разнообразная тля. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Это довольно малоподвижные насекомые, которые сидят на растениях, иногда облепляя посадки практически полностью, и питаются их соками.
Осенью самки тли откладывают на растениях яйца. Как только становится достаточно тепло и начинают появляться зеленые листья, оттуда выходит новое поколение вредителей. К тому же самки тли могу рождать новых насекомых без оплодотворения. И делают это очень быстро. Поэтому может казаться, что только что растение было с совершенно чистыми стеблями, а через несколько дней все уже облеплено тлей.
Второй из самых распространенных весенних вредителей — это майский жук. Весной взрослые жуки вылупляются из куколок и питаются зелеными частями растений.
«Личинки майских жуков живут и питаются в почве. Причем при больших концентрациях могут серьезно вредить корневой системе растений. В почве они окукливаются, то есть покрываются плотной оболочкой. Там внутри личинка проходит серьезные изменения, связанные с перестройкой тела, и становится взрослым жуком, который весной вылезает на поверхность», — объясняет Марьинский.
Последние являются жуками и наиболее опасны для яблонь и груш. Также проблемы могут доставить паутинные клещи. Из-за маленького размера они зачастую остаются незамеченными до тех пор, пока не начнут погибать первые растения.
Ранее россиянам дали советы по борьбе с вредителями на даче. Для защиты от насекомых рекомендуется обработать семена, клубни и луковицы растений слабым раствором марганцовки. В свою очередь, зола больше подойдет для корней. Кроме того, от слизней помогает избавиться гашеная известь.