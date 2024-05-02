Сильная засуха в Южной Африке привела к массовой гибели скота
Также пострадал и урожай.
Также пострадал и урожай.
Из-за продолжающегося явления Эль-Ниньо с начала 2024 года от сильной засухи страдает Южная Африка. Массовая гибель скота и урожая поставила под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей. Об этом сообщает Центр климатических опасностей Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Явление Эль-Ниньо — это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат. Из-за него с конца января до середины марта 2024 года в некоторых частях Южной Африки выпала половина или меньше обычного количества осадков, характерного для этих месяцев.
Февраль выдался самым сухим месяцем за 40-летний период наблюдений на территориях Замбии, Зимбабве, юго-востока Анголы и севера Ботсваны.
Из-за засухи непросто пришлось и животным. Только в Зимбабве зарегистрировано более девяти тысяч случаев гибели крупного рогатого скота. Специалисты прогнозируют, что могут пострадать еще как минимум 1,4 миллиона голов, так как на пастбищах высыхает трава, а источников питьевой воды из-за жары и отсутствия осадков становится все меньше.
С подобной проблемой столкнулись и США. По словам исследователей, западная часть Америки переживает самую сильную засуху за последние 1200 лет.
Анна Морозова