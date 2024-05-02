Что нужно обязательно сделать на клубничной плантации в начале мая?
Начало мая — важнейший этап жизни клубники. Что надо знать в обязательном порядке?
Начало мая — важнейший этап жизни клубники. Что надо знать в обязательном порядке?
— Снимите зимнее укрытие. Если использовали лапник, солому — избавьтесь от них, — рассказывает агроном Денис Терентьев. — Затем уберите (лучше руками, а не граблями) мусор, сделайте ревизию и утилизируйте погибшие растения.
Следующий шаг — рыхление. Помните, что корни у клубники поверхностные и повредить их очень легко. Подсыпьте почвы на корни, оголившиеся за время пребывания под укрытием. После снега подкормите клубнику. Сейчас есть нужда в азоте, поэтому используем мочевину или аммиачную селитру, либо перепревший навоз, либо разведённый в соотношении 1:30 куриный помёт. Ещё лучше (если имеется) свежеприготовленное зелёное удобрение, тоже разведённое водой (1:10).
Далее — профилактическая обработка. Самый простой вариант — обычная бордоская жидкость (2%-ная), параллельно можно пролить грядки розовым раствором марганцовки. Раствор должен быть очень тёплым (55−60°C).
Ну и напоследок — восстанавливаем, освежая, слой мульчи. Используем традиционные солому, опилки. Если плантация у вас молодая, лучше применить мульчу питательную — из смеси в равных долях компоста и перегноя.