Магнитная буря затронула Землю раньше прогноза
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Магнитная буря затронула Землю раньше прогнозируемой даты 3 мая, сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Магнитная буря затронула Землю раньше прогнозируемой даты 3 мая, сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
Согласно данным мониторинга, возмущенность магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G2, означающего «умеренно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Ранее ученые фиксировали мощные вспышки, произошедшие на Солнце 30 апреля и 1 мая. Согласно данным мониторинга космической погоды, одна из вспышек (М2.3/SF) сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Ученые прогнозировали возможность возмущения магнитного поля Земли 3 мая.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.