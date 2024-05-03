Магнитная буря на Земле усилилась после вспышек на Солнце

В настоящее время на планете, после вспышек на Солнце высокого класса, наблюдается магнитная буря уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
При уровне G3 в энергетических системах необходимо корректировать напряжения, возможны «закипания» масляных трансформаторов и ложные тревоги в предохранительных системах. Сильная магнитная буря способная нарушить спутниковую и низкочастотную радионавигацию, а также высокочастотную радиосвязь. Полярные сияния наблюдаются в средних широтах.
Согласно данным мониторинга космической погоды, одна из вспышек (М2.3/SF) 1 мая сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Ранее ученые прогнозировали возможность возмущения магнитного поля Земли 3 мая, но буря пришла на планету уже 2 мая.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.