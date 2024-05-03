Магнитная буря над Землей значительно усилилась
Вспышки на Солнце высокого значительно усилили магнитную бурю, которая в данным момент бушует на Земле.
Вспышки на Солнце высокого значительно усилили магнитную бурю, которая в данным момент бушует на Земле.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центру мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.
Ученые пояснили, что в данный момент на Земле бушует магнитная буря уровня G3, «сильная» по шкале мониторинга.
До этого стало известно, что первая майская магнитная буря на Земле ожидается 3-го числа.
Ученые прогнозируют, что в 2024 году Солнце достигнет нового пика активности, что может привести к увеличению числа магнитных бурь. Длительность солнечного цикла может составлять от девяти до 14 лет, и последний солнечный максимум был зафиксирован в 2013 году.