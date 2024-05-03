02:54 (мск), источник: Газета.Ру

Магнитная буря над Землей значительно усилилась

Вспышки на Солнце высокого значительно усилили магнитную бурю, которая в данным момент бушует на Земле.

Источник: NASA

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центру мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

Ученые пояснили, что в данный момент на Земле бушует магнитная буря уровня G3, «сильная» по шкале мониторинга.

До этого стало известно, что первая майская магнитная буря на Земле ожидается 3-го числа.

Ученые прогнозируют, что в 2024 году Солнце достигнет нового пика активности, что может привести к увеличению числа магнитных бурь. Длительность солнечного цикла может составлять от девяти до 14 лет, и последний солнечный максимум был зафиксирован в 2013 году.

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