Великая суббота. Что можно и что нельзя делать 4 мая 2024 года
4 мая 2024 года у Православных Великая суббота, последний день перед Пасхой.
4 мая 2024 года у Православных Великая суббота, последний день перед Пасхой.
4 мая 2024 года — последний день перед Пасхой Христовой, который носит название Великая суббота. Это день скорби и радости: Иисус еще лежит во гробе, но все вокруг уже наполнено предпасхальной радостью. Традиционно перед одним из главных христианских праздников ходят в храм и освящают куличи. Великую Субботу иначе называют Тихой, так как в этот день нельзя веселиться и развлекаться, стоит также остерегаться ссор.
Великая (Страстная) суббота в Православии — завершающий день Страстной недели. Все самые страшные евангелистские события уже произошли, мир замер в ожидании воскресения Иисуса. Евангелие рассказывает, что Христос был погребен в ночь на Великую субботу. По римскому обычаю, тела распятых можно было похоронить только с разрешения наместника. Поэтому праведный Иосиф Аримафейский попросил у Понтия Пилата отдать ему тело Христа. Он омыл его, умастил благовониями, завернул в плащаницу и похоронил в пещере, завалив вход камнем. Из опасений, что тело могут похитить, фарисеи приказали поставить стражу.
После смерти Иисус сошел в ад и освободил все томящиеся там души, включая ветхозаветных праведников.
В православных церквях в день сошествия Христа во ад проводят особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер, так как Страстная суббота является началом Пасхи. В субботу священнослужители уже надевают светлые праздничные облачения и освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи. Также в этот день продолжается поклонение Плащанице, вынесенной на середину храма.
Во время богослужения Великой субботы совершается Крестный ход.
Перед Пасхой положено соблюдать сухоядение: можно есть только невареную растительную пищу: постный хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи.