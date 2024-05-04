09:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Великая суббота. Что можно и что нельзя делать 4 мая 2024 года

4 мая 2024 года у Православных Великая суббота, последний день перед Пасхой.

Великая суббота. Что можно и что нельзя делать 4 мая 2024 года | Источник: Commons.wikimedia.org

4 мая 2024 года — последний день перед Пасхой Христовой, который носит название Великая суббота. Это день скорби и радости: Иисус еще лежит во гробе, но все вокруг уже наполнено предпасхальной радостью. Традиционно перед одним из главных христианских праздников ходят в храм и освящают куличи. Великую Субботу иначе называют Тихой, так как в этот день нельзя веселиться и развлекаться, стоит также остерегаться ссор.

Что пишет Евангелие о Великой субботе?

Великая (Страстная) суббота в Православии — завершающий день Страстной недели. Все самые страшные евангелистские события уже произошли, мир замер в ожидании воскресения Иисуса. Евангелие рассказывает, что Христос был погребен в ночь на Великую субботу. По римскому обычаю, тела распятых можно было похоронить только с разрешения наместника. Поэтому праведный Иосиф Аримафейский попросил у Понтия Пилата отдать ему тело Христа. Он омыл его, умастил благовониями, завернул в плащаницу и похоронил в пещере, завалив вход камнем. Из опасений, что тело могут похитить, фарисеи приказали поставить стражу.

После смерти Иисус сошел в ад и освободил все томящиеся там души, включая ветхозаветных праведников.

В православных церквях в день сошествия Христа во ад проводят особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер, так как Страстная суббота является началом Пасхи. В субботу священнослужители уже надевают светлые праздничные облачения и освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи. Также в этот день продолжается поклонение Плащанице, вынесенной на середину храма.

Во время богослужения Великой субботы совершается Крестный ход.

Что можно делать 4 мая 2024 года?

  • Проводятся последние приготовления к Пасхе: если в Чистый четверг это не сделано, красят и украшают яйца, пекут куличи и другие блюда, если не успели сделать это
  • В это день утром идут в храм и освящают все угощения завтрашнего дня
  • Положено раздавать милостыню и совершать добрые поступки
  • Нужно очистить свое сердце от злости и зависти

Что можно есть 4 мая 2024 года?

Перед Пасхой положено соблюдать сухоядение: можно есть только невареную растительную пищу: постный хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи.

Что нельзя делать 4 мая 2024 года?

  • Нельзя заниматься физическим трудом
  • Нельзя убираться, стирать, гладить
  • Нельзя работать на даче
  • Нельзя ловить рыбу и охотиться
  • Нельзя мыться
  • Нельзя веселиться, устраивать свадьбы, праздновать дни рождения
  • Нельзя ругаться и сквернословить
  • Нельзя пить алкоголь и курить

 Законы сочетания: почему рыба к молоку подходит, а кофе нет?
Зачем США запугивают всех ядерной бомбой РФ в космосе?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»