Когда сажать петунию в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Петуния нравится садоводам и ландшафтным дизайнерам за буйство красок и продолжительное цветение в саду. Все чаще это нежное густоветвистое растение украшает клумбы и балконы. В статье расскажем о разновидностях петуний, когда и где сажать их в 2024 году. А также дадим полезные советы по уходу за растением, чтобы оно радовало цветочными шапками весь сезон.
Это представительница семейства пасленовых родом из Южной Америки. Название «петуния» произошло от французского petun — «табак», потому что ее цветки похожи на цветки табака. Петуния является многолетним растением, но в нашей стране выращивается как однолетнее растение. История культивирования петунии берет свое начало в XVIII веке.
Из всего разнообразия петуний в садах преобладает один вид — петуния гибридная (Petunia x hybrida), она же петуния садовая. Цветок образует компактные кустики высотой от 15 до 70 см. Овальные листья петунии, темно-зеленые или зеленые, имеют выраженное опушение. У цветов могут быть самые разнообразные оттенки — от однотонных до многоцветных.
Существует множество разновидностей петуний, которые делятся на отдельные сортогруппы:
1. Мультифлора (многоцветковая) — представляет собой компактные кустики высотой 20—35 см с небольшими цветками диаметром 4—8 см.
2. Грандифлора (крупноцветковая) — кусты высотой 30—75 см с немногочисленными цветками диаметром 8—13 см.
3. Флорибунда (обильноцветущая) — считается промежуточным вариантом между мультифлорой и грандифлорой. У кустиков высотой 25—30 см среднее количество цветков диаметром 5—10 см.
4. Миллифлора (мелкоцветковая) — на компактном кустике высотой до 25 см распускается множество цветков диаметром 2,5—4 см.
Также существует классификация петуний по типу побегов.
1. Кустовые — с компактными, прямостоящими побегами.
2. Ампельные — с длинными, свисающими побегами длиной 60—150 см.
3. Каскадные — отличаются от ампельных петуний тем, что имеют более короткие и жесткие побеги, которые растут вверх и вбок, образуя шар.
Огородники не просто так украшают грядки с картофелем красочной петунией. Этот цветок не только радует глаз, но и приносит пользу:
- привлекает опылителей. Пчелы и другие насекомые-опылители, летящие на сладкий аромат петунии, заодно опыляют и картофельные цветы, повышая урожай;
- отпугивает вредителей. Сильный запах петунии маскирует аромат картофеля, дезориентируя насекомых (колорадских жуков), проволочников и других вредителей, которые ориентируются прежде всего по запаху.
Этот агротехнический прием называется жертвенным растением. Украшая грядки с картофелем петунией, стоит помнить, что это же цветочное очарование может стать врагом для томатов, растущих поблизости. Петуния, будучи носителем вирусных заболеваний, опасных для помидоров, может заразить их, но сама при этом не болеть.
Что важно знать о выращивании петунии
Первые недели после всходов — важный период. Нежные ростки петунии очень хрупкие, поэтому важно создать для них идеальные условия. В этом разделе собрали полезные советы и нюансы ухода за растением.
|Сроки посева
|1—31 марта. Оптимальная дата посева на рассаду зависит от сорта и гибрида петунии
|Глубина посадки семян
|Засыпать семена сверху почвой не нужно, иначе они не прорастут
|Петуния любит теплые, хорошо освещенные места, защищенные от ветров
|В жарком климате лучше выращивать в полутени
|Петуния любит рыхлую, питательную и влажную почву (слабокислая, нейтральная)
|Внесите в лунку биогумус или перегной для повышения плодородия почвы
|Крупноцветковые петунии более капризные, чем мелкоцветковые
|Грандифлора более теплолюбива, нуждается в защите от ветра и дождя; чаще нужен полив
|Кустовые петунии нуждаются в формировании кроны, ампельные — нет
|У кустовых петуний лучше убирать сильно торчащие боковые побеги, придавая им шаровидную форму. Ампельные петунии подстригать не нужно
|В течение сезона регулярно поливайте и подкармливайте комплексными минеральными удобрениями для цветущих, желательно с гуматом калия и микроэлементами в хелатной форме
|Если петуния часто страдает от дефицита воды, она перестает цвести. Сохранить влагу в почве помогут специальные добавки: гидрогель, вермикулит, сапропель и т. д.
|Для длительного цветения обрежьте петунию после первой волны цветения
|Укоротите отцветшие побеги наполовину, внесите подкормку для цветущих культур. Через две недели петуния зацветет повторно
|Цветок болеет фитофторозом, мучнистой росой, черной ножкой и серой гнилью, железодефицитным хлорозом
|Регулярно обрабатывайте микробиологическими средствами на основе сенной палочки, триходермы, псевдомонад, при пожелтении макушки опрыскивайте хелатом железа
|Растение поражается тлей, трипсом, паутинным клещом, белокрылкой, слизнями
|Регулярно применяйте биологические средства защиты растений от вредителей. Для борьбы со слизнями применяйте моллюскоцид на основе метальдегида
Как выбрать семена петунии
Самая универсальная и неприхотливая из петуний — многоцветковая. Ее цветение пышное и продолжительное, длится вплоть до осенних заморозков. На клумбах хорошо растут высокие и среднерослые кустовые разновидности с цветками среднего размера, а на переднем плане для создания цветочного ковра посадите ампельные. На огороде и в бордюрных посадках подойдут флорибунда и мультифлора. Для подвесных кашпо, арок, балконов и для подсадки к кадочным растениям отдайте предпочтение ампельным. Каскадные петунии идеальны для выращивания в одиночных подвесных корзинах и крупных высоких вазонах. Мелкоцветковую сажают в горшки, балконные ящики, подвесные кашпо, она не боится дождя и ветра, поэтому миллифлору можно поставить на открытых участках.
Для надежных всходов приобретайте свежие семена известных фирм, так как старые могут не взойти. На пакетиках производители указывают основные характеристики растения:
2. Высоту куста или длину побегов.
3. Срок посева и пересадки на постоянное место.
4. Схему посадки и объем горшка при контейнерном выращивании.
5. Дату сбора семян и срок хранения.
6. Рекомендации по уходу.
7. Подходящие климатические зоны для цветка.
Семена петунии очень мелкие, поэтому производители их часто дражируют — покрывают оболочкой для удобства посева. Обычно росток прорастает на 5—10-й день.
Таблица благоприятных дней для посадки петунии на рассаду
Надежные результаты можно получить, если посеять в сроки, рекомендованные для вашей климатической зоны, с учетом периода вегетации. Составили таблицу благоприятных месяцев и дней по лунному календарю для посадки семян петунии на рассаду.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|3—7, 10, 14—20, 23—24, 30—31 января
|11—13, 16—17, 25 января
|1—3, 7, 11—16, 19—21, 27—29 февраля
|8—13, 24 февраля
|1—2, 5—6, 9, 11—12, 14, 18—19, 22—24, 26—29 марта
|7—13, 20—21, 25 марта
Таблица благоприятных дней для посадки петунии в открытый грунт
Для тех, кто высаживает рассаду в соответствии с фазами Луны, составили таблицу благоприятных и неблагоприятных дней на начало садового сезона 2024 года.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|1—З, 6, 14—15, 19—2З, 29—З0 апреля
|5, 7—9, 24 апреля
|З, 4, 11—1З, 16—20, 26—27, З0—З1 мая
|7—9, 23 мая
|3—4, 8, 12, 13—21, 23, 26—27 июня
|1, 2, 6, 9—11, 22, 24—25, 28—29 июня
Типы и сорта петуний и сроки их посадки
В рассадном периоде петуния проводит около 2,5—3 месяцев. Растение, посеянное в емкость в январе или в феврале и выращенное при досвечивании, зацветет в апреле или в мае. При посеве в марте цветение будет примерно в июне. Если посеять в апреле, цветок при самых благоприятных условиях раскроет свою красоту лишь во второй половине лета.
Каскадные и ампельные петунии рекомендуют сеять на две недели раньше кустовых, чтобы они успели нарастить цветущий куст с длинными побегами. Крупноцветковую петунию можно выращивать из семян. Их высевают на рассаду в конце февраля — начале марта. Рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая — начале июня. Мелкоцветковая петуния зацветает немного раньше остальных, поэтому ее можно посеять позже. Для определения оптимального месяца посева петуний ориентируйтесь на информацию, представленную на упаковке семян.
Как правильно сажать семена петунии на рассаду
В этом разделе вы найдете пошаговую инструкцию, как вырастить рассаду петунии — от посева до высадки на постоянное место.
Как выбрать дату посадки в зависимости от региона
Приводим таблицу оптимальных сроков высадки для разных регионов России.
|Регион
|Срок посева
|Центральная Россия
|Середина марта
|Среднее Поволжье
|Середина марта
|Урал
|Вторая половина марта
|Сибирь
|Конец марта — начало апреля
|Дальний Восток
|Вторая половина марта
|Север
|Конец марта — начало апреля
|Юг
|Начало марта
Какую почву выбрать для посадки семян петунии
Для посева петуний на рассаду подойдет торфяной грунт с разрыхлителями мелкой фракции 1—3 мм (песок, вермикулит, перлит). Верхний 1 см почвосмеси просейте, чтобы крупные частички не помешали укорениться крошечным всходам. Удобно пользоваться торфяными таблетками диаметром 3,5—4,5 см.
Как выбрать емкость для посадки
Помимо торфотаблеток, петунии сеют в общие пластмассовые контейнеры. Слой земли должен быть 5—7 см. У всех емкостей на дне сделайте отверстия и положите дренаж, а сверху оставьте бортики 2—3 см для удобства полива.
Как подготовить семена петунии к посадке
Дражированные семена крупнее обычных, их легко раскладывать влажной зубочисткой по поверхности грунта. Перенесите одно семечко в центр торфяной таблетки. При посеве в общую емкость старайтесь делать интервалы 2—3 см. Недражированные семена смешивают с чистым песком и рассыпают на грунт без присыпки. Почву перед посевом хорошо увлажните водой, чтобы оболочка драже начала растворяться. Желательно в воду добавить биофунгицид для обеззараживания почвы. Не пытайтесь растворить оболочку с помощью пульверизатора или лейки — струя воды может смыть семена. Равномерно распределите субстрат над дражированными семенами. После посева накройте емкость прозрачной пленкой, сделав 2—3 отверстия для вентиляции, и поставьте в светлое место с температурой +20…+25 °C. Всходы появляются через 5—15 дней.
Как ухаживать за рассадой петунии после посадки
После прорастания переставьте в солнечное и прохладное место с температурой +18…+20 °C, чтобы ростки не вытягивались. Огромная ошибка — полностью снимать пленку, от этого саженцы могут погибнуть. Лучше постепенно подготавливать ростки к сухому воздуху, ежедневно убирать пленку сначала на 1 час, далее постепенно увеличивать время. Поливать лучше из пипетки или шприца водой комнатной температуры без хлора. Через две недели после пикировки подкармливайте органическим удобрением для рассады по инструкции на упаковке.
Когда и как пикировать рассаду
Пикируют петунию при появлении 2—5 листочков на стебле, примерно через 3—4 недели после появления всходов.
Пикировка выполняется следующим образом:
1. Насыпьте грунт для рассады слоем 5—7 см в горшочки диаметром 6—8 см с дренажными отверстиями снизу, оставляя наверху горшка бортики 2—3 см для удобства полива.
2. Аккуратно выкопайте лопаточкой каждый саженец вместе с землей.
3. Пересадите их в отдельные емкости.
4. Полейте умеренно и поместите рассаду в светлое место, притеняйте от прямых лучей первые два дня после пикировки.
Стоит отметить, что растение в торфотаблетке переносят в горшочек и засыпают грунтом. Посеянные в кассеты поштучно, петунии в пикировке не нуждаются.
Как высаживать рассаду петунии в открытый грунт
Растение высаживают, когда миновала угроза возвратных заморозков, а почва прогрелась до +10…+12 °C. Таблица оптимальных сроков высадки в открытый грунт для разных регионов России представлена ниже.
|Регион
|Срок высадки в открытый грунт
|Центральная Россия
|Конец мая — начало июня
|Среднее Поволжье
|Конец апреля — начало мая
|Урал
|Конец мая — начало июня
|Сибирь
|Вторая половина июня
|Дальний Восток
|Вторая половина мая — первая половина июня
|Север
|Первая половина июня
|Юг
|Конец апреля — начало мая
В теплицу цветы можно посадить на две недели раньше, чем в открытый грунт. Следите за прогнозом погоды и заносите петунии в теплицу или дом, если наступит резкое похолодание.
Для определения схемы посадки петуний ориентируйтесь на информацию, предоставленную на упаковке семян.
|Сорт
|Схема
|Карликовые сорта и гибриды
|20—25 см
|Крупноцветковые сорта
|25—30 см
|Среднерослые сорта
|30—35 см
|Высокорослые сорта
|40—45 см
|Ампельные и каскадные сорта
|40—60 см
Для выращивания петуний в контейнерах необходима специальная почвосмесь:
1. Универсальный торфяной грунт — 60%.
5. Качественный ионитный субстрат или другое пролонгированное удобрение по инструкции на упаковке.
6. Можно добавить гидрогель или другую влагоудерживающую добавку по инструкции.
Кустовые формы петунии желательно сажать в контейнеры не менее 3 л объемом. Ампельные и каскадные нуждаются в большей площади питания, для них подойдут кашпо диаметром от 30 см и объемом 5 л на одно растение. В кашпо диаметром 35—45 см и объемом 8—10 л хватит места для двух культур.
При покупке готовой рассады
Рассказываем, на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы приобрести крепкие и здоровые растения:
1. Куст растения должен быть коренастым, с несколькими побегами.
2. Если уже есть бутоны или цветки, они должны быть раскрыты не полностью, иметь яркую окраску, без признаков увядания.
3. Тонкие и вытянутые цветоносы — плохой признак.
4. Листья должны быть насыщенно-зеленого цвета, без пятен и желтых прожилок.
5. Лучше покупать рассаду с закрытой корневой системой.
Процесс пересадки петунии на постоянное место
За две недели до пересадки, когда днем температура воздуха поднимается до +14…+16 °C, начните закаливать рассаду, выносите растение сначала на два часа, постепенно увеличивайте время до 4—12 часов и на 24 часа.
1. За день до пересадки полейте цветок, чтобы корни меньше травмировались.
2. Выкопайте лунки по размеру чуть больше корневой системы, на дно положите немного биогумуса и сверху слегка присыпьте землей.
3. Аккуратно извлеките петунию вместе с земляным комом и поставьте в лунки.
4. Засыпьте лунки грунтом и полейте раствором противогрибкового биопрепарата.
5. После пересадки две недели желательно притенять растение, чтобы оно успело привыкнуть к новым условиям.
Советы по выращиванию и уходу за петуниями
О важных нюансах выращивания петуний рассказывает Вячеслав Днепров, агроном, блогер, автор YouTube-канала «Дачный агроном».
1. Для обильного и продолжительного цветения регулярно поливайте и делайте подкормки комплексными удобрениями для цветов с гуматами и микроэлементами в хелатной форме под корень или по листу.
2. Некоторые биопрепараты можно использовать совместно в баковой смеси, чтобы одной обработкой достичь несколько целей. Например, противогрибковые средства на основе Bacillus subtilis и триходермы сочетаются со средствами защиты от вредителей на основе авермектинов и Bacillus thuringiensis. Если вы добавите в раствор гуматы и удобрения, то сделаете еще подкормку. При одновременном внесении нескольких продуктов снижайте указанную в инструкции дозировку на 30%.
3. Если идут затяжные дожди, занесите контейнеры и кашпо с петуниями под навес, а в открытом грунте поставьте над цветами дуги с агроволокном, которое пропускает часть осадков. Так вы защитите их от переувлажнения почвы и корневых гнилей. Повышенная влажность провоцирует развитие грибковых заболеваний на листьях. Используйте прилипатели, чтобы средства защиты растений медленнее смывались. Опрыскивайте в два раза чаще, но рабочий раствор сделайте в два раза слабее, чем рекомендовано производителем. Обязательно обрабатывайте нижнюю сторону листьев.
4. Современные сорта петуний лишены такого недостатка, как лысая середина куста, в отличие от старых. Если произошло израстание побегов, то укоротите их на ⅔ длины в три приема с интервалом в 7 дней.
Отвечаем на популярные вопросы.
Как сажать петунию в торфяные таблетки?
Эти таблетки содержат питательные вещества, которые необходимы растению для развития рассады. После прорастания саженцы можно пересадить в горшки или на клумбу вместе с таблеткой, не травмируя корневую систему.
1. Залейте торфотаблетки теплой водой до полного разбухания.
2. Положите в центр каждой торфяной таблетки по одному семечку петунии влажной зубочисткой и оставьте ее лежать на поверхности.
3. Перенесите торфотаблетки в мини-парник или в пищевой пластмассовый контейнер с крышкой.
4. Поставьте мини-парник в теплое и светлое место с температурой +22…+25°C.
5. До и после появления всходов регулярно проветривайте мини-парник и поддерживайте влажность, налив немного воды с противогрибковым биопрепаратом на общий поддон.
Можно ли размножить петунию черенками?
Этот простой метод позволит быстро получить новые растения. Для этого нужно сделать следующее:
1. Нарежьте черенки длиной 5—7 см с 2—3 почками.
2. Удалите нижние листья с черенков.
3. Сделайте внизу косой срез и обработайте его стимулятором корнеобразования.
4. Приготовьте влажный рыхлый субстрат (кокосовый брикет мелкой фракции, вермикулит с размером частиц 1—3 мм или смесь перлита и торфяного мха в соотношении 1: 1), при сжатии не должна стекать вода.
5. Насыпьте в емкость субстрат слоем 5—6 см, сделайте в нем ямку глубиной 2—3 см и поместите в нее черенки петунии на всю глубину.
6. Накройте емкость прозрачным пакетом или крышкой; если сделаете несколько отверстий, то можно не проветривать.
7. Регулярно проветривайте и увлажняйте субстрат по мере пересыхания.
8. После появления корешков высадите черенки в небольшие горшочки, наполненные грунтом для рассады с перлитом и вермикулитом, внизу должны быть дренажные отверстия и дренаж.
9. Постепенно приучайте растения к комнатным условиям, а затем — к открытому воздуху.
10. Пересадите подросшие растения на постоянное место.
На какое расстояние сажать петунии?
Производитель указывает схему посадки на пакетике семян. Обычно расстояние зависит от типа петунии:
- для карликовых сортов и гибридов — 20—25 см;
- для крупноцветковых — 25—30 см;
- для среднерослых — 30—35 см;
- для высокорослых — 40—45 см;
- для ампельных и каскадных — 40—60 см.
Можно ли выращивать петунии в домашних условиях?
Петунию можно выращивать как комнатное или балконное растение, только подбирайте сорта без ярко выраженного аромата. Сильно пахнущие цветы в квартире не всегда благотворно влияют на самочувствие и здоровье хозяина.
Эксперт: Вячеслав Днепров, агроном, блогер, автор YouTube-канала «Дачный агроном»