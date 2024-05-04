Дары леса. Что можно собрать в чащах и рощах в мае, а что лучше не трогать
На прогулку в весеннем лесу стоит взять с собой лукошко, туда точно будет что положить.
На прогулку в весеннем лесу стоит взять с собой лукошко, туда точно будет что положить.
Весенний лес приготовил для отправившихся на прогулку много ценных даров. Специалисты Рослесинфорга составили список того, что стоит сорвать и унести с собой, а заодно рассказали и об опасных растениях, от которых лучше держаться подальше.
Ранние сморчки. Это классика весеннего похода за грибами. На вид они, может, и неказистые, но очень вкусные и вполне безопасные. У них характерная морщинистая шапочка, похожая на конусовидный зонтик.
Легочная вешенка — тоже замечательный гриб. Растет в березняках, выглядит как привычная вешенка, но полностью белая. Собирать надо очень внимательно — можно перепутать с ядовитым грибом плевроцибеллой.
Рядовку можно найти и в собственном саду, растет под плодовыми деревьями. Очень вкусный мясистый бело-желтый гриб.
Серо-желтый трутовник растет прямо на лиственных деревьях. Легко отличить по желтоватому оттенку.
После обильных дождей в мае могут появиться маслята, подберезовики и подосиновики.
Опасный майский гриб обыкновенный строчок, лесные разведчики советуют его не брать. Он может вызывать острую рвоту и диарею даже после многократной термической обработки. Народная молва уверяет, что если его несколько раз отварить, он станет вполне безопасным. Это не так, и убеждаться на собственном опыте в достоверном факте не стоит.
Основной сезон сбора лекарственных трав еще впереди, но и в мае в лесу есть чем поживиться. Единственная оговорка — у многих целебных растений есть опасные ядовитые двойники, поэтому собирать их лучше под присмотром опытного человека. Или покупать уже готовые наборы.
Ланцетолистная звездчатка. Хороша от простуды и при болях в спине. Цветет в мае, похожа на белую ромашку. Для употребления надо приготовить настой.
Весенняя примула. В отваре из листьев полно витаминов, а отвар из корня — отхаркивающее средство при кашле.
Кислица. Отвары из этой травы используют как желчегонное и мочегонное средство, применяют при проблемах с пищеварением и для заживления ран. Растет в хвойных лесах.
Вороний глаз. В мае растение цветет одиночными белыми цветочками, из которых к августу появятся синие плоды, похожие на голубику. Ядовито все растение. Если выпить отвар из листьев вороньего глаза, последствия могут быть очень тяжелыми, вплоть до летального исхода.
Весенний чистяк. Становится ядовитым после начала цветения, оно происходит как раз в начале мая. До того — кладезь витамина С, отваром из корней и листьев можно лечить язвы, бородавки или геморрой. Но как только появились цветы становится ядовитым, собирать и использовать его уже нельзя.
Майский ландыш. Очень опасный красивый первоцвет, как две капли воды похож на обычный ландыш. Его красные ягодки вызывают сильную рвоту и головокружение, справиться с которыми без врачебной помощи практически невозможно.
Лютичная. В мае распускает маленькие желтые цветочки. Это растение очень ядовито для человека, от него лучше держаться подальше.