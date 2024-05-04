10:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему нельзя запивать шашлык пивом?

Врачи не рекомендуют употреблять горячий шашлык вместе с холодным пивом.

Источник: РИА "Новости"

Употребление шашлыка вместе с пивом может негативно отразиться на работе и состоянии органов пищеварения. Об этом предупредила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Почему шашлык вредно запивать пивом?

По словам врача, холодная жидкость при попадании в желудок блокирует выработку ферментов и желудочного сока. Это нарушает переваривание белка, из которого состоит шашлык.

Кроме того, пиво, как и другие алкогольные напитки стимулирует аппетит и мешает вовремя почувствовать насыщение. В результате, желудок наполняется, но мозг не получает сигнал об этом. Поэтому во время застолий люди часто переедают, поясняет Павлова. В случае с шашлыком, его большая часть отложится на «черный день», а на следующее утро будет снова сильно хотеться есть. Переедание из-за воздействия алкоголя может приводить к растягиванию желудка, отметила диетолог.

В чем еще опасность шашлыка?

Самая опасная часть шашлыка — поджаристая корочка. Как отметила врач, в ней накапливаются конечные продукты гликирования (КПГ, результат химической реакции между углеводами и аминокислотами, находящимися в белке). Организм без вреда для себя способен переработать примерно 15000 единиц КПГ в сутки, остальное ускоряет старение. При этом в 100 г свиного шашлыка находится более 3000 КПГ, а в 100 г жареного бекона — более 90000.

Диетолог дала несколько советов, как снизить производство КПГ при приготовлении шашлыка:

  • Маринуйте мясо в лимонном или любом другом цитрусовом соке — согласно исследованиям, он снижает производство конечных продуктов гликирования уже спустя 10 минут;
  • Добавляйте в маринад шалфей, майоран, эстрагон, розмарин, гвоздику, душистый перец, корицу или куркуму — это приправы, снижающие КПГ;
  • Приготовьте на гарнир к шашлыку отварную брокколи — в ней содержится мощное онкопротекторное вещество сульфорафан, которое также помогает бороться с КПГ.

Источник: t.me/doctorpavlova/2253

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