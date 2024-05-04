Почему нельзя запивать шашлык пивом?
Врачи не рекомендуют употреблять горячий шашлык вместе с холодным пивом.
Врачи не рекомендуют употреблять горячий шашлык вместе с холодным пивом.
Употребление шашлыка вместе с пивом может негативно отразиться на работе и состоянии органов пищеварения. Об этом предупредила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.
По словам врача, холодная жидкость при попадании в желудок блокирует выработку ферментов и желудочного сока. Это нарушает переваривание белка, из которого состоит шашлык.
Кроме того, пиво, как и другие алкогольные напитки стимулирует аппетит и мешает вовремя почувствовать насыщение. В результате, желудок наполняется, но мозг не получает сигнал об этом. Поэтому во время застолий люди часто переедают, поясняет Павлова. В случае с шашлыком, его большая часть отложится на «черный день», а на следующее утро будет снова сильно хотеться есть. Переедание из-за воздействия алкоголя может приводить к растягиванию желудка, отметила диетолог.
Самая опасная часть шашлыка — поджаристая корочка. Как отметила врач, в ней накапливаются конечные продукты гликирования (КПГ, результат химической реакции между углеводами и аминокислотами, находящимися в белке). Организм без вреда для себя способен переработать примерно 15000 единиц КПГ в сутки, остальное ускоряет старение. При этом в 100 г свиного шашлыка находится более 3000 КПГ, а в 100 г жареного бекона — более 90000.
Диетолог дала несколько советов, как снизить производство КПГ при приготовлении шашлыка:
Источник: t.me/doctorpavlova/2253