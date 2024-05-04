Лунный посевной календарь дачника и садовода с 6 по 12 мая 2024 года
На этой неделе наступит новолуние, поэтому посадки и посевы разбиваются на два мини-периода.
На этой неделе наступит новолуние, поэтому посадки и посевы разбиваются на два мини-периода.
На этой неделе наступит новолуние, поэтому посадки и посевы разбиваются на два мини-периода: один заканчивается 7 мая, а втрой стартует 11 мая. В указанно промежутке можно спокойно проводить другие необходимые работы, однако для ряда регионов есть существенная поправка.
Синоптики прогнозируют заморозки, что означает, во-первых, необходимость принятия защитных мер, а во-вторых коррекции сроков. Возможно, придется отложить на 5−7 посевы, предписанные на 7 и
Хороший период для деления многолетних цветов, полное раскрытие роз и клематисов. На время похолодания укрытие требуется возобновить.
Посадка новых саженцев в ягодниках. Подготовка посадочных ям под плодовые деревья. Если саженцы с поврежденной корневой системой — особенно тщательно соблюдайте заправку ям органикой.
Неблагоприятный день для работ с растениями.
Посадка садовых деревьев в ранее подготовленные ямы, полив. Для желающих — разметка места под газон, подготовка почвы и семян растений, которые вы намерены выращивать безрассадным способом в теплицах или отрытом грунте.
Посадка картофеля, посев моркови, свеклы, корневой петрушки, пастернака, репы. Продолжение посевов в открытый грунт редиса для раннего потребления, укропа, листовых салатов. Все посевные манипуляции обещают быть удачными.