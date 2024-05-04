09:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Лунный посевной календарь дачника и садовода с 6 по 12 мая 2024 года

На этой неделе наступит новолуние, поэтому посадки и посевы разбиваются на два мини-периода.

Источник: Freepik

На этой неделе наступит новолуние, поэтому посадки и посевы разбиваются на два мини-периода: один заканчивается 7 мая, а втрой стартует 11 мая. В указанно промежутке можно спокойно проводить другие необходимые работы, однако для ряда регионов есть существенная поправка.

Синоптики прогнозируют заморозки, что означает, во-первых, необходимость принятия защитных мер, а во-вторых коррекции сроков. Возможно, придется отложить на 5−7 посевы, предписанные на 7 и 11—13 мая — в зависимости от ситуации с погодой. Защиту от холодов рекомендуется проводить классическими методами: полито в ночь накануне заморозков и укрытием растений пленками.

6 мая — бывающая Луна в Овне

Хороший период для деления многолетних цветов, полное раскрытие роз и клематисов. На время похолодания укрытие требуется возобновить.

7 мая — убывающая Луна в Тельце

Посадка новых саженцев в ягодниках. Подготовка посадочных ям под плодовые деревья. Если саженцы с поврежденной корневой системой — особенно тщательно соблюдайте заправку ям органикой.

8 мая — Луна в Тельце. Новолуние

Неблагоприятный день для работ с растениями.

9—10 мая — растущая Луна в Близнецах

Посадка садовых деревьев в ранее подготовленные ямы, полив. Для желающих — разметка места под газон, подготовка почвы и семян растений, которые вы намерены выращивать безрассадным способом в теплицах или отрытом грунте.

11—12 мая — растущая Луна в Раке

Посадка картофеля, посев моркови, свеклы, корневой петрушки, пастернака, репы. Продолжение посевов в открытый грунт редиса для раннего потребления, укропа, листовых салатов. Все посевные манипуляции обещают быть удачными.

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