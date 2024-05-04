Екатеринбург ночью накрыл сильный снегопад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за метели в уральской столице снег толстым слоем покрыл уже зеленые газоны, а на автомобильных дорогах и тротуарах образовались снежные каши.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, при подъезде к поселку Медный, а также по направлению к озеру Чусовское ураганный ветер повалил на проезжую часть деревья, так же местами наблюдается нависание проводов над проезжей частью, в связи с чем проезд на данных участках временно ограничен.
По данным областной Госавтоинспекции, на некоторых участках в регионе трассы заметены снегом высотой более 10 сантиметров. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица и снежный покров.
Движение пассажирского и грузового транспорта ограничено в Ревдинском районе, с 41-го по 110-й километр автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» и с 244-го по 314-й километр Невьянского района.
Из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области, специалисты уже восстанавливают энергоснабжение. По данным компании «Россети Урал», подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.