13:21 (мск), источник: РИА Крым

Сколько яиц можно съесть на Пасху — главный диетолог Минздрава РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В течение одного праздничного дня можно съесть два вареных яйца — именно такое количество не навредит здоровью. Такие рекомендации россиянам дал главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Сколько яиц можно съесть на Пасху — главный диетолог Минздрава РФ | Источник: РИА "Новости"

«В яйцах содержатся важные аминокислоты, жирорастворимые витамины и холестерин. Поэтому будет вполне достаточно двух яиц — они здоровью не повредят», — публикует его советы Telegram-канал Минздрава.

Медики предостерегают от использования ненатуральных красителей, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Чтобы ее избежать, лучше пользоваться природными и безопасными красителями — луковой шелухой, свеклой или краснокочанной капустой.

«Важно придерживаться разумного потребления традиционных пасхальных блюд. Это позволит организму получить множество ценных белков, легче перейти с постного меню на мясоедческое».

Рекомендации, как правильно выбрать пасхальные куличи, дали в Роспотребнадзоре. При покупке следует выбирать те, которые содержат натуральные ингредиенты, с сухой верхушкой, без липкости и белесого налета.

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