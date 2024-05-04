Сколько яиц можно съесть на Пасху — главный диетолог Минздрава РФ

«В яйцах содержатся важные аминокислоты, жирорастворимые витамины и холестерин. Поэтому будет вполне достаточно двух яиц — они здоровью не повредят», — публикует его советы Telegram-канал Минздрава.
Медики предостерегают от использования ненатуральных красителей, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Чтобы ее избежать, лучше пользоваться природными и безопасными красителями — луковой шелухой, свеклой или краснокочанной капустой.
«Важно придерживаться разумного потребления традиционных пасхальных блюд. Это позволит организму получить множество ценных белков, легче перейти с постного меню на мясоедческое».
Рекомендации, как правильно выбрать пасхальные куличи, дали в Роспотребнадзоре. При покупке следует выбирать те, которые содержат натуральные ингредиенты, с сухой верхушкой, без липкости и белесого налета.